DeSantis firma sentencia de muerte para condenado por asesinato de estudiante

El gobernador Ron DeSantis firmó el lunes una sentencia de muerte para un recluso condenado por el asesinato en 1994 de un estudiante de la Universidad Estatal de Florida que fue al Bosque Nacional de Ocala para acampar con su hermana.

Loran Cole, de 57 años, está programado para ser ejecutado el 29 de agosto en la prisión estatal de Florida, según documentos publicados el lunes por la noche en el sitio web de la Corte Suprema de Florida. Cole sería el primer recluso ejecutado en Florida desde octubre, cuando Michael Duane Zack fue ejecutado por inyección letal por un asesinato en 1996 en el condado de Escambia.

Cole fue sentenciado a muerte por el asesinato en febrero de 1994 de John Edwards, quien fue al Bosque Nacional de Ocala para acampar con su hermana, una estudiante del Eckerd College, según muestran los registros judiciales de apelaciones anteriores a la Corte Suprema.

Cole y otro hombre, William Paul, se unieron al hermano y la hermana en su campamento. Después de que decidieron caminar hasta un estanque, Cole tiró al suelo a la hermana de Edwards y finalmente la esposó, según los registros. Los hombres sometieron a John Edwards y Cole revisó los bolsillos de las víctimas y tomó sus pertenencias.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Paul llevó a la hermana por un sendero y John Edwards murió de un corte en la garganta y golpes en la cabeza que le fracturaron el cráneo, según los registros judiciales. La hermana de Edwards fue agredida sexualmente y atada a dos árboles a la mañana siguiente antes de liberarse. (En la mayoría de los casos, The News Service of Florida no identifica a las víctimas de agresión sexual por su nombre).

Cole y Paul fueron arrestados en Ocala y Cole fue condenado por asesinato en primer grado, secuestro, robo y agresión sexual, según muestran los registros judiciales y los registros del Departamento de Correcciones de Florida. Paul, que ahora tiene 51 años, no impugnó los cargos de asesinato, secuestro y robo y fue sentenciado a cadena perpetua. Está preso en la Institución Correccional Cross City.

La firma de la sentencia de muerte el lunes probablemente desencadenará una oleada de actividad legal. Con la ejecución programada a un mes de distancia, la Corte Suprema de Florida emitió una orden que decía que los procedimientos serían "acelerados".

Florida ha ejecutado a 105 reclusos desde que se restableció la pena de muerte en 1976, incluidos seis el año pasado, según muestra la información del sitio web del Departamento de Correcciones.

Zack, de 54 años, fue ejecutado el 3 de octubre por el asesinato de Ravonne Smith en 1996 durante una ola de crímenes que también incluyó el asesinato de otra mujer.

El año pasado, el estado también ejecutó a James Phillip Barnes por el asesinato en 1988 de una mujer en su condominio de Melbourne; a Duane Owen por el asesinato en 1984 de una mujer del condado de Palm Beach; a Darryl Barwick por el asesinato en 1986 de una mujer en su apartamento de Panama City; a Louis Gaskin por el asesinato en 1989 de una pareja en el condado de Flagler; y a Donald David Dillbeck por el asesinato en 1990 de una mujer durante un robo de auto en el estacionamiento de un centro comercial de Tallahassee.

Dillbeck fue la primera persona ejecutada desde que Gary Ray Bowles fue ejecutado mediante inyección letal en agosto de 2019 por un asesinato cometido en 1994 en Jacksonville.