Gobernador DeSantis apelará decisión de un juez sobre el uso de las mascarillas

El gobernador Ron De Santis aspirará a la reelección y muchos hablan de una posible aspiración a la presidencia de Estados Unidos, el fallo del juez hoy no solo impacta las reglas en las escuelas, sino que pudiera tener sus consecuciones políticas.

Las decisiones del gobernador sobre no imponer las mascarillas en las escuela han sido noticia nacional, al igual que la derrota en las cortes la pegunta es si esto le restara apoyo para sus aspiraciones políticas.

Algunos padres apoyan la política de gobernador de que el uso de las mascarillas para los menores sea su decisión pero las encuestas indican que la mayoría de los residentes de la Florida están de acuerdo con el fallo del juez hoy

Mike Hernandez, Analista Político de Telemundo 51, dice: “seguimos en una emergencia y en este caso las jurisdicciones en este caso las juntas escolares con representantes electos con los que tienen la autoridad de decidir si las máscaras son necesarias para los estudiantes no el gobernador no el departamento de educación estatal”.

El gobernador sigue gozando del apoyo de los votantes que quieren menos intervención del gobierno es sus vidas

“Él está apoyado por la línea libertaria del Partido Republicano que es el grupo que quiere menos gobierno meno mandato o no mandatos. Pero DeSantis necesita otros votantes también, que están observando lo que ocurrió en la corte”, dice Mike Hernández.

Una encuesta reciente la la Universidad Quinnipac muestra que DeSantis ha disminuido las críticas que enfrentaba el año pasado por la pandemia, con el 51% de aprobación, pero en cuanto el caso específico de retenerle fondos a los distritos escolares por hacer las mascarillas obligatorias, solo el 25 % aprueba su decisión, mientras el 69% la desaprueba.

“Es hora de que el gobernador empiece a gobernar y deje de hacer política y de penar que en un futuro quiere andar por todo el país haciendo campaña y recaudando fondos”, dice la legisladora demócrata AnetteTaddeo.

Manny Diaz, Senador Estatal-Republicano dice: “yo le pudo decir que con las conversaciones que he tenido con él no tiene motivos políticos, él de verdad cree que los padres tienen el derecho de tomar estas decisiones y él sigue información que a veces no sale en la prensa”.

El gobernador se mantiene firme en esta lucha a pesar de cualquier consecuencia y hoy mismo va a comenzar el proceso de apelación.