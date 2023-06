Gobernador de Florida responde a las acusaciones de secuestro de migrantes

Un video de cuyo audio han sido eliminado varios fragmentos, muestra a los migrantes leyendo un documento y al parecer firmándolo. Los vemos luego marcando compases de una música en el interior de una van. Después una secuencia de fotos en una pista de aeropuerto y en el interior de un avión.

En un email enviado a Telemundo 51, luego de que contactáramos a la oficina del gobernador de Florida, la directora de Comunicaciones de la División de Manejo de Emergencias de Florida, afirma que como puede verse en el video la reubicación voluntaria de Florida fue precisamente eso: ‘voluntaria’.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Para el abogado constitucionalista Joseph A. Malouf "el problema es que el consentimiento funciona solamente cuando es informado. Eso significa que la persona tiene que saber la verdad".

El estado afirma que con consentimiento verbal y escrito, los voluntarios declararon que querían ir a California, y que un contratista garantizó que llegaran seguros a Caridades Católicas, una organización que recibe fondos de gobierno federal.

Pero en ningún momento, vemos el contendido del documento, ni los migrantes hacen referencia a su voluntad de ir a California, aunque dos expresan agradecimiento por haber llegado y por el alojamiento.

"Ya llegamos a California. Gracias a Dios", se le oye a uno decir.

Mientras que una funcionaria les pregunta que si ¿en ningún momento se sintieron maltratados? a lo que el migrante responde: "No, nos trataron súper bien". Al tiempo que remarca: "Estoy muy agradecido por mi habitación porque estuve viajando, en la calle".

"Entiendo que la gente está agradecida porque les están diciendo que esto se está haciendo para ayudarles. No se les está diciendo que esto es simplemente un truco para una campaña política, y que los están usando como títeres", explica el abogado Joseph A. Malouf .

Pero, como no hay descontento, como en el caso de los enviados a Martha’s Vineyard, eso podría cambiar las cosas.

"No estoy seguro hasta qué nivel pudiéramos decir que aquí hay un secuestro, más allá de una duda razonable. Pero en cientos casos podría ser … esos casos en los que la gente no está tan feliz porque les mintieron y han parado en situaciones delicadas que no fueron las que les habían prometido cuando salieron", apunta el abogado constitucionalista.