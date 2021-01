Gobernador de Florida habla sobre plan de vacunación en el estado

A la espera de un suministro adicional de la vacuna del COVID-19 en la Florida, los residentes del estado tendrán más oportunidad de recibir sus primera dosis. Desde que el estado comenzó a administrar la vacuna a mediados de diciembre, casi 500,000 personas han recibido la primera dosis.

En una conferencia de prensa ofrecida por el Gobernador de la Florida Ron DeSantis dijo que las personas mayores seguirán siendo la prioridad.

"No solo van haber más oportunidades de vacunas en el futuro, estamos recibiendo más vacunas a corto plazo. Y queremos repartirlas, por lo tanto, es posible que pueda inscribirse muy pronto", aseguró Ron DeSantis, gobernador de Florida.

El gobernador de Florida dijo que el estado ahora promedia más de 40,000 vacunas por día y espera aumentar ese número a medida que llegue un suministro adicional de la vacuna.

Muchos se sienten ansiosos por saber cuándo podrán hacer fila para recibir una dosis, mientras en toda la Florida se dispone de un suministro limitado de la vacuna contra el coronavirus. Las personas que califican para la vacuna pueden tener más oportunidades en los próximos días en todo el estado del sol.

“Cuando la capacidad llega a su tope no significa que no exista más disponibilidad. Continuaremos trayendo más vacunas y ofreciéndolas, no significa que tenga que esperar semanas y semanas, si nos llegan", precisó DeSantis.

Según el gobernador para facilitar y agilizar el proceso de vacunas se trabajará conjuntamente con centros religiosos y otros lugares en comunidades marginadas. Cada sitio tiene la capacidad de administrar 500 dosis de la vacuna por día.

"Comenzamos con Pensacola el domingo pasado y fue muy eficaz. Hoy comenzamos con siete nuevos lugares". Algunas de estas 7 ciudades son: Hollywood, Fort Lauderdale, Tampa y Jacksonville.

“Nosotros reconocemos que dentro de las iglesias tenemos contacto con mucha gente y con muchos ancianos. Lo que quiere decir que es inteligente usarnos como un canal para ayudar a los más temerosos", advirtió Eric H. Jones, pastor de la ciudad de West Park.

Los residentes que recibirán la vacuna deben conocer el proceso de vacunación: Primeramente las personas reciben la dosis. Luego pasan a un área de espera donde los observan por un período de 15 minutos, aunque es importante destacar que hasta el momento no ha habido inconvenientes. Y por último, las personas reciben una tarjeta para regresar en 4 semanas para obtener la segunda dosis.

El sitio de vacunación del Hard Rock Stadium cerrará el lunes al mediodía debido al Campeonato Nacional de Football entre los Estados de Alabama y Ohio. Abrirá nuevamente el martes 12 de enero.