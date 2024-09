Gobernador de Florida declara estado de emergencia en 41 condados por potencial ciclón

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este lunes en la tarde que está declarando el estado de emergencia para 41 condados ante los posibles efectos del potencial ciclón tropical 9, que se estima se convierta en una tormenta con nombre en los próximos días.

Los condados del sureste del estado, Palm Beach, Miami-Dade y Broward no fueron parte de la declaración, pero sí incluyó al condado Monroe, donde se encuentran los Cayos de Florida.

"Estamos rastreando el Potencial Ciclón Tropical #9, que probablemente se fortalezca esta semana a medida que el sistema ingresa al Golfo de México. He emitido la Orden Ejecutiva 24-208, declarando el estado de emergencia en 41 condados de la Florida que podrían ver los posibles impactos de la tormenta y ordenando a las agencias de la Florida que se preparen según sea necesario", dijo el gobernador en su cuenta de X.

De acuerdo al último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) se alienta a los residentes desde la zona costera de Luisiana hasta la costa oeste de Florida a monitorear el pronóstico durante los próximos días. Si bien es demasiado pronto para determinar hacia dónde irá el sistema, el Panhandle de Florida, en el área de Big Bend, podría ser un punto focal de impacto más adelante en la semana.

We are tracking Potential Tropical Cyclone #9, which is likely to strengthen this week as the system enters the Gulf of Mexico. I have issued Executive Order 24-208, declaring a state of emergency in 41 counties in Florida that could see potential impacts from the storm and…