Gobernador de Florida anuncia redada masiva en Tallahassee con más de 100 migrantes detenidos

Más de 100 inmigrantes indocumentados fueron localizados en un sitio de construcción en Tallahassee, donde las autoridades estatales realizaron una operación de captura de migrantes, según informó este miércoles el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés).

El gobernador Ron DeSantis reaccionó al operativo con un mensaje en redes sociales donde afirmó: “Las fuerzas del orden estatales están teniendo un gran impacto en los esfuerzos de control migratorio. ¡Redada importante en Tallahassee!”.

Según la FDLE, entre las personas localizadas en el sitio había individuos que ya habían sido deportados anteriormente y otros con antecedentes penales. “Todos pensaban que nadie se daría cuenta. Florida se dio cuenta”, dijo la agencia en su cuenta oficial.

Over 100 illegal aliens at a Florida job site—some previously deported, some with rap sheets. All of them thought no one would notice.



Florida noticed. #YourFDLE was happy to assist @HSITampa, @FLHSMV and all our partners for this major operation. https://t.co/qyhY4sQTdi