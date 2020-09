Giménez abre los clubes nudistas, pero le niega el permiso a los bares

Los clubes nocturnos podrán volver a la actividad y el estadio de los Dolphins funcionará al 20 % de su capacidad, esto significa que recibirá a unos 13 mil fanáticos. Sin embargo, la no reapertura de bares, como este, seguirán cerrados y ya es motivo de polémica.

El gobernador DeSantis autorizó la reapertura de los bares en el estado, pero no sucederá en Miami Dade hasta que no se pase a la fase 2, y aún así, no serían los primeros negocios en reabrir. Asi lo confirmó el alcalde Giménez, más allá de quién se enoje con esta decisión, dijo.

Carlos Giménez, Alcalde de Miami Dade dijo:

“Ese es el negocio que ellos tienen. Todas las personas están junta y no pueden usar mascaras para tomar Eso es peligroso”.

“Es un grave error”, sostiene el alcalde de Miami, Francis Suárez.

“Empezar el diálogo con los dueños de las barras para ver cómo podemos abrir de una manera segura. Yo ya he empezado ese dialogo. Hemos discutido si las barras pueden actuar como restaurantes. Por ejemplo, pedir y sentarse en una mesa como en un restaurante”.

El argumento del alcalde Giménez para no autorizar la reapertura de bares y barras se sostiene en la recomendación que hacen los médicos, sostuvo.

Carlos Torres Viera, infectólogo y epidemiólogo.

La gente empieza a tomar alcohol. Si estas en un bar se acercan más, hablan más duro, gritan. Si estás en un bar hay música, entonces tienen que gritar y eso produce más secreción que si estamos hablando bajito”.

6 meses cerrados es mucho tiempo, sentencia Philippe Califa, y como presidente de la asociación de dueños de bares de Wynwood, anticipa un evento para el próximo lunes.

“Vamos a hacer una protesta muy pacifica, con máscaras, distancia social. No podemos seguir cerrados cuando los otros negocios están abiertos”

En un comunicado que nos envió el condado Palm Beach, confirman que pasarán a la fase 2, con la apertura progresiva de negocios. Los bares aún deberán permanecer cerrados hasta que se emita una nueva orden en el condado.