Fundación del superintendente Carvalho bajo investigación por donativo

La Fundación para Nuevas Iniciativas de Educación, creada por el superintendente de Las escuelas públicas de Miami Dade, Alberto Carvalho está siendo investigada por la oficina del inspector general, con respecto a una donación de $1.57 millones de dólares que dio la compañía que proporcionó al distrito la plataforma K12 en línea que falló durante las primeras semanas del inicio a clases.

Marta Pérez, miembro de la Junta Escolar dice que “la razón es porque esta era la plataforma que se iba a poner, los maestros estaban teniendo muchos problemas y por lo tanto trabajaron el fin de semana y por eso dijeron queremos darle 100 dólares a estas personas que trabajaron tanto”.

El mismo superintendente había anunciado la semana pasada que recibiría unos fondos para los maestros, cuando dijo “no hemos pagado ni un solo dólar a esa compañía y conseguimos una inversión para compensar y reconocer a nuestros maestros en estas semanas difíciles”.

“Me parece que la investigación realmente fue porque algunos miembros de la junta se preguntaron si es legal que una compañía le regale a nuestros empleados”, dijo Pérez.

Y es precisamente eso lo que se está investigando, sin embargo, a Pérez le parece raro que esta pesquisa se halla filtrado.

“Hoy mismo hablé con la inspectora general para preguntarle porqué, las investigaciones no se anuncian, investigan y después dan los resultados. Yo creo que es un sistema político, fue una discusión, en la junta a lo mejor tienen otra agenda”.

A través de un comunicado la fundación que preside Carvalho dijo lo siguiente:

“Aceptamos con beneplácito la revisión de la Oficina del Inspector General (OIG) de la contribución en beneficio directo y exclusivo para nuestros docentes, cuya ardua labor y dedicación durante estos tiempos difíciles no pueden ser ignorados. Tenemos plena confianza en el liderazgo y la objetividad de la OIG y cooperaremos plenamente con este asunto.” Ann de las Pozas, Directora Ejecutiva de la Foundation for New Education Initiatives”.

“Yo quisiera que nos den esa donación porque es un millón y medio no solo para nuestros maestros, sino también para la comunidad”.