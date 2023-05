Fuertes tormentas afectarán el centro de Miami Dade

Fuerte tormenta afectará partes del centro del condado Miami-Dade hasta las 3:30 PM.

Los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional estaban rastreando

una fuerte tormenta sobre Richmond West, o cerca de Kendall, moviéndose al este a 10 mph.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Con ráfagas de viento de hasta 50 mph y granizo del tamaño de un guisante.

Los vientos racheados podrían derribar las ramas de los árboles y soplar alrededor

objetos no asegurados.

Las zonas que pueden ser impactadas son: Coral Gables, South Miami, Black Point, Kendall, The Redland,

Pinecrest, Richmond West, Richmond Heights, Country Walk, Palmetto Bay, Cutler Bay, Zoo Miami, Goulds, The Hammocks, West Perrine, Princeton, West Kendall, The Crossings, Naranja y Sunset.

Se ha emitido también una advertencia de inundaciones para condado Miami-Dade hasta las 6 p.m.