Francis Suárez pone fin a su precandidatura presidencial; el primer republicano que deja la contienda

El alcalde de Miami, Francis Suárez, puso fin a su arriesgada candidatura presidencial el martes después de no poder calificar para el primer debate primario republicano en Milwaukee. Es el primer candidato republicano que abandona la contienda.

“Estar a la contienda a la presidencia de Estados Unidos ha sido uno de los mayores honores de mi vida”, escribió Suárez en un extenso comunicado en su cuenta X, previamente conocida como Twitter. "Si bien he decidido suspender mi campaña para la presidencia, mi compromiso de hacer de este un país mejor para todos los estadounidenses permanece".

En los estados con votación anticipada, Suárez perfeccionó su mensaje en su historial económico y policial en Miami, criticando el movimiento de “desfinanciar a la policía” y destacando la historia de su familia migrando de Cuba a Estados Unidos.

Antes del debate, Suárez sugirió a los periodistas que abandonaría la contienda si no subía al escenario.

El nombre del alcalde no fue incluido en la lista del Comité Nacional Republicano.

"Si no se pueden alcanzar los umbrales mínimos, no se debería intentar quitar tiempo y volumen a las personas que sí lo hacen", dijo durante una conferencia de prensa en la Feria Estatal de Iowa, y agregó: "No creo que los candidatos deberían simplemente quedarse ahí si no tienen un camino creíble".

La campaña de Suárez anunció a principios de agosto que había alcanzado el umbral de 40,000 donantes únicos, uno de los tres puntos de referencia que los candidatos deben alcanzar antes de recibir un atril en el escenario de Milwaukee.

El alcalde de Miami también creía que cumplía con los requisitos de votación del RNC, pensando que se contarían tres encuestas en las que hubiera alcanzado el 1% necesario y que se le permitiría debatir. Suárez celebró prematuramente subir al escenario y publicó un video que desde entonces ha sido eliminado, antes de enterarse de que el RNC no contó una de esas encuestas.

Las encuestas fueron un obstáculo para la campaña de Suárez desde el principio. Desde que lanzó su campaña a principios del verano, el alcalde de Miami apenas se registró en las encuestas, luchando por llamar la atención mientras competía con dos hombres más conocidos de Florida.

“Las personas contra las que me postulo ahora son figuras nacionales desde hace muchos, muchos años. Llevo 60 días siendo figura nacional”, dijo Suárez el 11 de agosto. "Hay muchas encuestas en las que no he participado".