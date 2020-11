Fort Myers elige un nuevo alcalde

La ciudad de Fort Myers eligió un nuevo alcalde: Kevin Anderson se impuso este martes en las elecciones generales y será juramentado en los próximos días.

El alcalde electo dice conocer a profundidad la ciudad, después de servir como oficial de policía y luego como concejal. Desde esta sede tomará las riendas de Fort Myers.

“Es un momento muy emocionante en mi vida, hay muchas cosas que ahora son mi responsabilidad”, dijo Anderson.

Kevin Anderson ganó la carrera por la alcaldía de Fort Myers al obtener más de 53 por ciento de los votos contra Jacquelyn Mcmiller con 46%. Será el sucesor del alcalde saliente Randy Henderson, quien renunció en abril para postularse al congreso, pero perdió las primarias. Anderson es independiente, pero obtuvo el apoyo del partido republicano en esta contienda.

“Hay una razón por la que no somos partidistas en este nivel, estamos más cerca de la gente, no estamos en Tallahassee. No estamos en Washington DC, estamos en el vecindario, somos sus vecinos”, dijo.

Su campaña electoral estuvo centrada en planes para viviendas asequibles.

“No puedo proporcionar cuidado de salud universal, no puedo proporcionar un ingreso mensual mínimo, pero lo que si podemos hacer es asegurarnos de que tengamos buenos servicios públicos, que tengamos una buena seguridad pública y crear desarrollo económico”, dijo.

Esta es la sede donde ha trabajado desde 2018 cuando fue electo concejal. Ahora seguirá aquí, pero como alcalde. Antes, por 24 años, fue oficial de policía de Fort Myers.

Y se espera que Anderson sea juramentado como nuevo alcalde en la próxima sesión del concejo municipal el 16 de noviembre.