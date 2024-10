Fort Myers Beach va pareciendo un pueblo fantasma: tienen orden de evacuación

Milton avanza hacia la costa oeste de Florida. Aún no recuperada de anteriores huracanes, Fort Myers Beach se prepara para lo peor.

El desastre que dejó en esta zona el huracán Ian, en 2022, incluyendo un puente reconstruido que fue testigo de ello, así como de los efectos de Helene de hace 2 semanas, están muy presentes en la gente de Fort Myers Beach, a tal punto que hoy, esta isla es un lugar fantasma.

Prácticamente todos se han ido y los que aún estaban cuando Telemundo 51 recorrió el lugar lo hacían para ayudar. Jose Caal, colabora con los residentes de Fort Myers Beach y Naples.

“Nos estamos preparando para el huracán que viene. Vamos a rellenar mil bolsas de arena para cubrir las puertas de entrada de las casas”.Poner a salvo lo que se pueda, muebles sobre cajas, bloquear puertas y ventanas, cargar autos con elementos personales, cerrar la casa y salir lo antes posible.

Jacky Cepero, enfermera y residente de Fort Myers Beach, dice que estoy tratando de preparar lo más que yo puedo y de aquí me voy a trabajar.Antes de llegar a Fort Myers Beach el trabajo es arduo y constante para proteger negocios y apartamentos con arena de la playa.Feliciano Hernández, trabaja para proteger las viviendas frente al mar.

“No creo que sea suficiente porque ya lo hemos hecho varias veces y se lo ha llevado el agua”, dice, pero sigue trabajando.En equipo, ellos buscan evitar que la fuerza de Milton no derribe un restaurante frente al mar.“Estamos montados en una montaña de 12 pies de arena, 12 pies y nos faltan otros 10 pies, pero vamos a subir hasta 17 pies para estar arriba del nivel del edificio”, dice otro de los que trabaja en la zona.

A pesar de la orden para evacuar y ponerse a salvo, en Fort Myers Beach unos pocos se animan a desafiar la fuerza de Milton.

Jorge Mendoza, asegura que no dejará su vivienda. “Yo creo que no voy a salir. Vamos a esperar a ver qué pasa. En esta área es obligatorio abandonar el área.”Marcela Naranjo dice que no dejará su casa. “Nos vamos a quedar”, dice con tranquilidad.

Gran parte de Fort Myers Beach muestra condominios abandonados por la destrucción de otros huracanes y aún no los recuperaron.

Gasolineras y estructuras que desaparecieron, de las cuales solo queda un cartel como muestra de lo que aquí había hasta tiempo atrás.En algunas calles aún hay basura y restos de escombros como consecuencia del huracán Helene.

Aparentemente 15 días no fueron suficientes para limpiar y evitar que cualquier fragmento de material salga disparado como un proyectil. Estar en la calle a partir de mañana será un verdadero peligro.