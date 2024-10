Fort Myers Beach: cero combustible, calles vacías y residentes buscando insumos

En Fort Myers Beach se ha hecho evacuaciones masivas, convirtiéndose casi en un pueblo fantasma. Y ya las bombas de gasolina no tienen combustible.

Las personas que aún no han evacuado no podrán abastecerse, porque no hay gasolina para reabastecer las gasolineras.

Algunas personas están buscando zonas más seguras para colocar sus autos, y alejarlos de zonas bajas propensas a inundarse.

Las viviendas, los negocios y las construcciones han tomado medidas preventivas que van desde la colocación de bolsas de arena para protegerse de la entrada del mar ante las inevitables inundaciones, hasta la retirada de los ventiladores de techo.

Reporte de Alejandro Istúriz desde el área de Fort Myers Beach, que ha quedado desolado luego de que la mayoría cumpliera con una orden de evacuación obligatoria.

Las autoridades se han dedicado a la ardua tarea de limpiar todos los escombros y la basura que la gente había colocado a las afueras de sus viviendas.

Pero no todos han evacuado, algunos empleados de tiendas continúan trabajando, dándole servicio a las residentes.

Las autoridades han pedido encarecidamente a las personas que evacúen, pero no todos han respetado la orden, y mañana a mediodía, la zona sufrirá el embate de los fuertes vientos del huracán Milton.