Foro entre candidatos al Distrito 6 de la Comisión de Miami-Dade

Los cuatro candidatos al Distrito 6 de la Comisión de Miami-Dade participan el martes en un foro público para discutir sus propuestas de cara a las elecciones del 23 de agosto.

El foro, organizado por The Miami Foundation, será transmitido el martes a las 7 p.m. por Telemundo51.com y todas las plataformas digitales de Telemundo 51 bajo la conducción de la periodista Gloria Ordaz, presentadora de noticias de Telemundo 51.

El asiento del Distrito 6 ha sido ocupado desde el 2001 por la comisionada Rebeca Sosa, quien no podrá buscar la reelección al haber cumplido dos términos consecutivos en el cargo. Los votantes aprobaron hace 10 años imponer los límites de término en la comisión del condado.

El distrito comprende West Miami y áreas suburbanas desde el Aeropuerto Internacional de Miami a South Miami, incluyendo a la ciudad de Coral Gables.

Estos son los candidatos participantes:

KEVIN CABRERA

Kevin Cabrera es vicepresidente senior de la firma de estrategia Mercury.

Fue director estatal en Florida de Donald J. Trump for President y el Comité Nacional Republicano. Previamente ha representado a gobiernos locales y clientes corporativos ante distintas ramas del gobierno de Florida.

Es graduado de la Universidad Internacional de la Florida y del Miami-Dade College y reside en Coral Gables.

Dariel Fernández

Dariel Fernández es el fundador y dueño de Ponemus Group, una firma de mercadeo, consultoría y desarrollo de software.

Previamente tuvo un programa en MegaTV llamado "Compartiendo Contigo" y un programa en Radio Paz. Es miembro de la junta de la South Florida Hispanic Chamber of Commerce, La Salle Educational Center y la Monseñor Felipe Bello Foundation.

Fernández es parte de la Fuerza de Tarea en Criptomomedas del Condado Miami-Dade y fue electo a un asiento en el Comité Central Republicano de Miami-Dade.

Jorge Fors

Jorge L. Fors, Jr. fue electo a un período de cuatro años a la Comisión de la Ciudad de Coral Gables en 2019 y renunció al cargo a partir de noviembre del 2022 para contender por la Comisión de Miami-Dade.

Es socio de la firma de abogados Fors Attorney at Law. Es parte de la Junta de Directores de la Miami-Dade County League of Cities, ex presidente de la Coral Gables Bar Association y miembro de la Cuban American Bar.

Es graduado de la Universidad de Florida y la Escuela de Leyes de St. Thomas University. Reside en Coral Gables.

Víctor Vásquez- Hernández

Víctor Vázquez-Hernández se desempeña actualmente como concejal de Miami Springs, cargo al que renunció para contender por el Distrito 6 del condado Miami-Dade.

Es hijo de padres puertorriqueños nacido en el Bronx, Nueva York, y regresó a la isla para terminar su licenciatura y completar su maestría en Psicología.

Vásquez-Hernández ha sido profesor de Historia, Jefe de Departamento y Decano en el Miami-Dade College durante los últimos 36 años.