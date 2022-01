Fondos de ayuda para personas sin hogar en Miami

La ciudad de Miami reveló un plan cuya meta es ayudarle a las personas desamparadas a reintegrarse a la sociedad y dejar de vivir en las calles. La iniciativa de cierta forma contradice algunas restricciones impuestas en el pasado hacia los desamparados.

Para esta iniciativa se van a utilizar fondos federales del plan de rescate estadounidense. Es un compromiso entre la ciudad y las organizaciones locales que ya trabajan para ayudar a los desamparados.

El alcalde Francis Suárez dice confiar en que el nuevo plan de la ciudad para aliviar el problema de los desamparados va a funcionar. El objetivo es tener cero personas viviendo en las calles. Por lo que a la iniciativa le llaman en inglés, functional zero.

“Tenemos como objetivo eliminar la condición de desamparados en nuestra ciudad algo que no se ha logrado a nivel nacional en ninguna ciudad grande de una gran población”, dijo el alcalde.

Mas de tres millones de dólares en fondos federales serán distribuidos a organizaciones que ya trabajan para ayudar a esas personas, como el Camillus House. Ahora podrán tener más camas, albergues, alimentos, recursos para la salud mental y entrenamiento de trabajo.

“Estamos en el Census en 510 desamparados en nuestra ciudad, pero el objetivo es estar en cero”.

La nueva propuesta es un contraste a la reciente ordenanza que prohíbe a los desamparados acampar en la vía pública.

El comisionado Manolo Reyes reconoce que la situación de los indigentes es delicada. Pero a su vez, está afectando a los comercios de su distrito donde se han creado estrategias para ayudar.

“Tomamos la iniciativa de un programa de iluminación, no solo de las calles, pero también de los portales y cobertizos para que los desamparados no fueran a dormir allí, también establecimos lugares donde podían ir a darles de de comer en vez de darles de comer en la calle, para que no estén haciendo sus necesidades en la calles, estamos estableciendo baños cuidados por ex desamparados personas que hemos podido sacar de las calle”, dice Reyes.

La ciudad reconoce que no será un trabajo fácil, pero están enfocados. Los fondos serán distribuidos por los próximos dos años.