Escuchamos muy a menudo oficiales electos decir que no van a subir los impuestos pero no es tan frecuente escuchar que los van a reducir y eso es exactamente lo que ha anunciado el Presidente de la Cámara de Representantes de Florida.

En un anuncio que vino de sorpresa, Daniel Pérez dice que su Cámara recomendará reducir el impuesto estatal sobre las ventas del 6% al 5,25%, lo que supondría "la mayor reducción de impuestos estatales de la historia de Florida" e impactaría a todas nuestras compras.

"Eso nunca ha pasado en la historia de los Estados Unidos, no solamente el estado de la Florida", precisa Pérez.

El Presidente de la Cámara de Representantes de Florida tiene un plan para reducir el impuesto estatal sobre las ventas del 6% al 5,25%. Puede que no parezca mucho, pero la reducción ahorrará a los floridanos casi 5.000 millones de dólares al año.

"Es para que esos impuestos que siempre estamos colectando como un gobierno se lo damos a los residentes que trabajan tan duro", dijo Perez, quien confirmó que la reducción no va a perjudicar servicios como la salud y la educación en el estado.

"Esto no va a afectar mi seguro de salud que nosotros pagamos como estado, ni la educación pública que nosotros pagamos como parte del estado", dijo el Presidente de la Cámara, quien aclara que dentro de su propuesta de presupuesto hay aumentos salariales para los maestros que comienzan y los maestros veteranos.

Pero muchos se preguntan de dónde vendrán esos ahorros. "Vienen de fondos que agencias dentro del Estado recibían que no necesitaban que no estaban usando el que tenía una cuenta bancaria sin usarlo eso no es lo que el gobierno debe estar haciendo".

Pérez afirma que su plan no contempla eliminar empleados estatales sino los salarios de posiciones vacantes. Pero el gobernador tiene otros planes: "Vamos a estar trabajando para brindar alivio sobre los impuestos a la propiedad" dijo esta semana.

En los últimos meses Ron DeSantis ha dicho que apoyaría la eliminación de todos los impuestos a la propiedad, pero el Presidente de la Cámara señala que aún no hay un plan para lograrlo sin que afecte los servicios.

"Sin quitar policía, los bomberos, la educación, todo eso, esos fondos llegan de los impuestos de las propiedades. Si hay una propuesta de parte del gobernador claro que yo voy a tener esa conversación con él pero eso no existe todavía", aclaró Pérez.

El gobernador todavía no se ha pronunciado sobre este nuevo plan de la Cámara. Mientras que el Presidente del Senado dijo estar muy dispuesto a trabajar con la Cámara para lograr el recorte y -por su parte- la presidenta de la minoría demócrata dijo que es buena idea pero quiere ver más detalles sobre cómo ahorrarían el dinero.