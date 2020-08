Florida reporta la tasa más baja de positivos por coronavirus en dos meses

Los casos de coronavirus en Florida llegaron el sábado a 569,637 luego de reportarse 6,352 nuevos positivos y 204 fallecimientos adicionales de residentes en el estado, informó el Departamento de Salud.

En total se reportaron los resultados de 96,167 pruebas con una tasa de positividad del 7.71%, la más baja desde el 14 de junio.

En la última semana se ha notificado de 43,716 nuevos casos: 6,352 el sábado, 6,148 el viernes, 6,236 el jueves, 8,765 el miércoles, 5,831 el martes, 4,155 el lunes, y 6,229 el domingo. El promedio de positivos al COVID-19 de la última semana es de 6,245 por día.

Miami-Dade tiene ahora 144,407 casos y Broward 66,011. Los dos condados son los que tienen el mayor número de personas infectadas en el estado, donde ya han muerto 9,345 residentes por el COVID-19. Otras 135 personas no residentes en el estado han muerto en Florida, elevando el total de fallecimientos a 9,480.

Solo en Miami-Dade han fallecido 2,047 personas por el COVID-19 y en Broward 940.

Además, el condado Palm Beach tiene 38,902 casos positivos y Monroe 1,622. Un total de 33,661 personas han estado hospitalizadas en el estado durante este brote, lo que no quiere decir que todos estén hospitalizados en este momento.

En el centro del estado, el condado Hillsborough registra 34,040 casos y Orange tiene 33,180 casos confirmados de COVID-19. En el suroeste, el condado Lee registra 17,305 positivos y el condado Collier 10,840.

Pruebas rápidas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció en una rueda de prensa en Fort Lauderdale que a partir de este martes las personas con más de 65 años de edad y las que tengan síntomas de coronavirus que residan en la zona de Miami van a poder saber si están contagiados en solo 15 minutos.

"No ayuda (a poner bajo control los contagios) si tienes síntomas y al cabo de siete días aun no has obtenido los resultados de las pruebas", dijo el gobernador.

Desde el martes funcionarán dos sitios especiales, uno en el estadio de los Marlins y otro en el estadio Hard Rock en Miami Gardens, como parte de los esfuerzos de las autoridades por acortar el periodo de espera de los resultados de las pruebas, que ha llegado a ser de dos semanas.

Ambos centros tienen capacidad para procesar por día 1,250 pruebas que detectan el antígeno de la COVID-19.

Florida es el segundo estado con más casos de coronavirus acumulados en Estados Unidos, solo superado por California, que tiene más de 512,000, y en número de fallecidos es el séptimo.

Miami-Dade es el tercer condado más afectado por la pandemia en todo el país, por detrás de Nueva York y Los Ángeles, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Desempleo en el estado

El aumento del desempleo es otro de los efectos de la COVID-19 que más preocupa en Florida. La semana pasada 105,410 floridanos solicitaron el subsidio de desempleo, lo que significa unas 27,000 personas menos que la semana anterior.

En los cuatro últimos meses 1.7 millones de floridanos, de un total de 21.8 millones, se han beneficiado de los fondos del paquete estímulo económico de la ley denominada CARES, que provee $600 a la semana a los desempleados por la pandemia.

Sin embargo, la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES) expiró el sábado.

El Senado pretende negociar esta semana los detalles de un nuevo paquete de ayudas llamada Ley Héroes, que ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes.

Entre tanto, la alcaldía de Miami anunció más fondos para mitigar la crisis de vivienda que se avecina como consecuencia del impacto de la COVID-19 y la falta de empleo.

En total se destinarán $1.3 millones de los fondos estatales para asistir a los residentes que no puedan pagar su hipoteca o el alquiler por la pandemia.

La cifra de personas que se someten a la prueba aumenta día tras día, pero los resultados están tardando más de lo esperado.