Florida reinstaurará requerimiento para solicitantes de asistencia por desempleo

“La demanda existe y los negocios quieren contratar a más empleados” así dijo Ron DeSantis el pasado 5 de mayo, cuando adelantó que, terminando este mes, los beneficiarios del seguro de asistencia por desempleo tendrán que cumplir un requerimiento del sistema, suspendido durante la pandemia…

Daniel Rowinsky, abogado de Legal Services of Greater Miami, dice: “después del 29 de mayo, los beneficiarios deberán reportar que por cada semana tuvieron cinco búsquedas de empleo”.

Rowinsky aclara que nada más cambiará en el proceso. Los beneficiaros deberán seguir renovando la solicitud bisemanal, tomando en cuenta: “si contactan menos de cinco empleadores en una semana, no van a calificar para desempleo en esa semana”.

La potencial decisión de DeSantis llega cuando legisladores en Washington cuestionan si la asistencia federal estimula las tasas nacionales de desempleo. Florida cerró marzo con 475,000 personas sin trabajo, un 4.7 de la fuerza laboral en el estado. Un año atrás el por ciento llegaba a 13.

Paradójicamente, para propietarios de negocios en recuperación ha aparecido otro problema: la falta de empleados disponibles. Juan Alvarado tiene 66 plazas vacantes en sus restaurantes Caribe, que no ha podido cubrir.

Alvarado sostiene que competir con el cheque de asistencia por desempleo es difícil. Por ejemplo, ciertos trabajadores aquí ganan entre 500 y 700 dólares por semana. La asistencia federal y estatal por desempleo alcanza los 575 dólares en Florida

“Entonces dicen, bueno, si me voy a ganar un poquito más o un poquito menos y el gobierno me lo da, prefiero quedarme en la casa”, dice Alvarado. También asegura que “muchos que han venido buscando trabajo tienen una prioridad en mente: “si hay un poco de personas buscando empleo, pero te dicen ‘necesito un trabajito de uno o dos días a la semana pero que me paguen por la izquierda para no perder mi ayuda”.