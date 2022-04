Florida rechaza textos de matemáticas porque estaban tratando de “adoctrinar”

MIAMI.- El Departamento de Educación de la Florida informó el viernes que el estado rechazó 54 libros de texto de Matemáticas después de afirmar que los editores estaban tratando de "adoctrinar a los estudiantes" con referencias a la Teoría Crítica de la Raza y otros temas, reseñó NBC 6.

En un comunicado el viernes, el Departamento de Educación dijo que 54 de los 132 libros de texto presentados, alrededor del 41%, fueron rechazados por no cumplir con los estándares estatales Benchmarks for Excellent Student Thinking (B.E.S.T.).

El anuncio se hizo en un comunicado de prensa titulado La Florida rechaza los intentos de las editoriales de adoctrinar a los estudiantes.

Los libros rechazados incluyen referencias a la Teoría Crítica de la Raza (CRT), Common Core y Aprendizaje Socio Emocional (Social Emotional Learning) en matemáticas, señaló el Departamento de Educación.

El comunicado no incluyó los nombres de ninguno de los libros.

La mayoría de los libros rechazados eran para los grados que van desde Kinder hasta 5° grado, de los cuales 71% no cumplió con los estándares, según el Departamento.

El Departamento de Educación no ofreció ejemplos de cómo se incumplía con los estándares o se incluían referencias a la Teoría Crítica de la Raza.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ha trabajado para eliminar Common Core y ha denunciado la pretensión de introducir la Teoría Crítica sobre la Raza en las escuelas, fue preguntado sobre este hecho en una conferencia de prensa en Jacksonville este lunes.

"Matemática es sobre obtener la respuesta correcta, y queremos que los niños aprendan a pensar para que puedan obtener la respuesta correcta, no se trata de cómo te sientes sobre el problema o de presentar algunas de estas otras cosas", dijo DeSantis.

Los demócratas en el estado han denunciado que esto se trata del último movimiento del estado para controlar las escuelas públicas.