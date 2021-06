Florida rechaza propuesta de enmienda para uso recreativo de la marihuana

La Corte Suprema de Florida desestimó "por redacción engañosa" una iniciativa ciudadana que buscaba someter a votación en 2022 la legalización en el estado de la marihuana para consumo recreativo.

La consulta a la máxima instancia judicial de Florida había sido formulada en 2019 por la Fiscal General del estado, Ashley Moody, pero el nuevo fallo concluye que, "debido a que el resumen de la boleta es afirmativamente engañoso", la enmienda constitucional propuesta no debe estar en la votación.

Con 5 votos a favor y 2 en contra, la decisión de los jueces del Supremo estatal sostiene que "el lenguaje propuesto en la papeleta que dice que la marihuana es 'para uso limitado y para el cultivo de personas de veintiún años o más' es engañoso".

En el documento de 30 páginas, los magistrados señalan que la petición de enmienda denominada "Regular la marihuana de una manera similar al alcohol para establecer restricciones de edad, licencias y otras" es "clara y concluyentemente defectuosa".

El patrocinador de esta iniciativa ciudadana, Sensible Florida, había reunido solo 29.000 de las más de 890.000 firmas de votantes necesarias para ingresar su petición en la boleta.

Entre los defectos de forma y fondo que señala el Supremo se encuentra un "resumen (de la papeleta) que no es exacto y les dice falsamente a los votantes que la enmienda propuesta limita el uso de la marihuana recreativa", cuando en realidad "no hace tal cosa", por lo que concluyeron los magistrados, "no debe incluirse en la boleta".

El patrocinador de la propuesta ofrece "solo argumentos débiles" cuando se refiere a su uso limitado.