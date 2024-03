Floridanos pueden matar a los osos que pongan en peligro sus vidas bajo un nuevo proyecto de ley

TALLAHASSEE, Florida — Mientras no los coman, los rellenen o los conviertan en sombreros para la guardia real británica, los residentes de Florida podrán matar osos negros que los amenacen en su propiedad sin consecuencias bajo una proyecto de ley enviado al gobernador republicano Ron DeSantis este jueves.

La población de osos negros de Florida, alguna vez amenazada, se ha infiltrado cada vez más en vecindarios y propiedades privadas, especialmente en las áreas más rurales del norte y centro de Florida. La legislación es similar a la ley de “defender su posición” que permite a las personas usar fuerza letal contra otras personas que las amenacen.

Los partidarios dicen que los floridanos tienen derecho a defenderse a sí mismos, a sus familias, mascotas y propiedades contra los osos que vienen en busca de comida. Pero los opositores temen que la gente se vuelva fácil de disparar y no tome otras precauciones contra los osos.

"No estoy a favor de permitir el asesinato masivo de osos", dijo la representante demócrata Katherine Waldron. “Este proyecto de ley se basa en el miedo y no en los hechos. No nos equivoquemos, este proyecto de ley fue creado por y para personas que buscan cualquier excusa para poder cazar y matar un oso”.

Señaló que el proyecto de ley da a los asesinos de osos 24 horas para notificar su acción a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre del estado, tiempo suficiente para encontrar una excusa de autodefensa. Ella argumentó que no necesitarán muchas pruebas.

"Los osos no te molestarán si te comportas responsablemente", dijo. “Cero personas han sido asesinadas por osos negros en nuestro estado. Tienes 60,000 veces más probabilidades de ser asesinado por otro ser humano”.

Pero el representante republicano Jason Shoaf dijo que los funcionarios de vida silvestre le han asegurado que investigarán minuciosamente cada matanza de osos y que no tolerarán que las personas disparen a los osos desde los árboles o después de atraerlos con comida.

“Estarán observando diligentemente una vez que se apruebe este proyecto de ley para dar un ejemplo a la primera persona que intente usar esto como algún tipo de defensa, y estaré allí en el juicio para asegurarme de que obtengan la justicia que merecen”. Dijo Shoaf.

A las personas que matan a un oso no se les permitirá conservar ni vender carne ni partes del oso. Eso significa no vender alfombras de osos ni venderlas a la empresa que fabrica los famosos sombreros de piel de oso negros que usan los guardias afuera del Palacio de Buckingham en Londres.

La población de osos de Florida se ha recuperado después de disminuir a unos 300 en la década de 1970 y ahora se estima que supera los 4.000. El estado permitió una caza limitada de osos en 2015, cuando la población se estimaba en 3.500. Más de 3.200 cazadores compraron permisos para participar, incluido el rockero de los años 70 Ted Nugent.

Se suponía que la caza duraría hasta un mes, pero terminó después de que 304 osos fueran asesinados en dos días. El Estado rechazó la idea de retener más.

El estado da consejos sobre lo que las personas deben hacer si tienen un encuentro cercano con un oso.

"Permanezca de pie, retroceda lentamente y hable con el oso con voz tranquila y asertiva", dice la comisión de conservación en su sitio web. “Asegúrate de estar en una zona segura y de que el oso tenga una ruta de escape despejada. Luego, haz ruido o golpea ollas y sartenes para ahuyentar al oso. NO le des la espalda, no te hagas el muerto, no te subas a un árbol ni corras”.