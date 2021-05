Florida lanza programa para ayudar a pagar la renta: conoce cómo aplicar

El secretario del Departamento de Niños y Familias (DCF), Shevaun Harris, anunció la semana pasada el lanzamiento del Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler, que beneficiará a los floridanos que han sufrido debido al impacto económico de la pandemia y no han podido pagar las facturas de la renta y de algunos servicios.

OUR Florida (Opportunities for Utilities and Rental Assistance), acepta desde esta semana las solicitudes de familias que necesitan ayuda, independientemente de su ciudad de residencia.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

El programa se centra en inquilinos de bajos ingresos cuyo ingreso familiar es igual o inferior al 80% del ingreso medio del área (AMI), que varía según el condado. El programa dará prioridad a los inquilinos con ingresos iguales o inferiores al 50% del AMI y / o familias que hayan experimentado el desempleo en los últimos 90 días.

Según explica la página web de OURFlorida.com, a principios de este año, el Departamento del Tesoro emitió $ 1.4 mil millones a Florida en fondos de asistencia de alquiler de emergencia, con aproximadamente $ 529 millones distribuidos directamente por gobiernos locales con poblaciones de más de 200,000 personas.

Los fondos restantes, más de $ 800 millones, serán desembolsados ​​por el estado. El departamento se asoció con Tidal Basin, una firma consultora de desastres y recuperación, para administrar el programa.

“Me gustaría agradecer al gobernador DeSantis por su liderazgo mientras continuamos trabajando juntos para ayudar a nuestras familias a ser económicamente autosuficientes”, dijo el secretario del DCF, Shevaun Harris.

"Las familias de bajos ingresos están al borde de la falta de vivienda, y este programa proporcionará una red de seguridad para mantener a las familias estables y en sus hogares".

Los floridanos que alquilan sus casas son elegibles si:

Obtienen ingresos iguales o inferiores al 80% del AMI;

Han calificado para el desempleo, experimentado una pérdida de ingresos, incurrido en costos significativos o enfrentado dificultades financieras debido a la reciente emergencia de salud pública; y

Están en riesgo de perder su hogar o viven en condiciones inestables o insalubres.

Para obtener más información sobre la elegibilidad, la documentación requerida y cómo presentar una solicitud, visite OURFlorida.com .

OUR Florida es un programa del Departamento de Niños y Familias de Florida. Los fondos son provistos por el Programa federal de asistencia para el alquiler de emergencia.