Florida envía $450 por niño a familias necesitadas

Se calcula unas 59,000 familias de Florida podrían beneficiarse de esta ayuda. Pero la oficina de prensa del gobernador Ron DeSantis publicó en las redes que se enviaron cartas del gobernador confirmando que los cheques son reales. Y que son para ayudar a familias afectadas por la inflación y que se están preparando para el regreso escolar,

35 millones de dólares del presupuesto son para asistir a las familias, a las madres solteras. Recibirán un pago único de 450 dólares. Será una ayuda durante la semana libre de impuesto.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Según el departamento de ninos y familia, los fondos son parte de la ley del plan de rescate estadounidense y que de no ser utilizados serían regresados al gobierno federal. Las familias seleccionadas no los solicitaron, fueron elegidas de una base de datos, por lo que no hay que llamar para inscribirse.

Califican los siguientes:

• Los padres adoptivos temporales

• Parientes a cargo del cuidado

• Personas sin parentesco a cargo del cuidado

• Familias que reciben asistencia en efectivo de TANF

• Participan del Programa de Asistencia de Tutela

El Departamento de Niños y Familias confirmó que los cheques estarían llegando en estos días, antes de la semana libre de impuestos que comienza el lunes.