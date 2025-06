Florida endurece su postura ante las protestas: “No permitiremos el caos”

Mientras miles de ciudadanos en todo el país se preparan para movilizarse en una jornada de protestas bajo el lema “No Kings”, el estado de Florida ha endurecido su discurso y sus planes de acción. Con una retórica sin concesiones y una coordinación sin precedentes, los 67 alguaciles del estado han dejado claro que no habrá tolerancia para lo que consideran desórdenes públicos.

Según voceros oficiales, el estado ha sido “declarado territorio antidisturbios”. Una frase simbólica que sintetiza el mensaje de las autoridades: Florida no permitirá que las manifestaciones se conviertan en caos.

“A la cárcel, al hospital o...”

En declaraciones recientes, algunos líderes de las fuerzas del orden han sido explícitos al hablar de las consecuencias para quienes, según ellos, traspasen los límites de la protesta pacífica.

“Estamos preparados para arrestar, procesar y encarcelar a cualquiera que atente contra el orden público. Si es necesario, responderemos con fuerza. Si provocan violencia, terminarán en prisión, en el hospital... o peor”, advirtió uno de los jefes policiales durante una rueda de prensa conjunta.

La frase generó reacciones inmediatas tanto de organizaciones civiles como de defensores de derechos humanos, que la consideraron una amenaza directa al derecho constitucional a la libre expresión y protesta.

El operativo contempla la movilización de unidades antidisturbios, refuerzos interestatales, drones de vigilancia y cámaras de reconocimiento facial. Se espera que los 67 condados mantengan comunicaciones en tiempo real y coordinen detenciones, bloqueos y rutas de contención si se detectan “acciones sospechosas”.

La jornada de manifestaciones coincide con el 79º cumpleaños del expresidente Donald Trump y el desfile militar en Washington D.C. por el 250º aniversario del Ejército de EE.UU., por lo que se anticipa una elevada participación y tensión en diversos puntos, especialmente en ciudades como Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach y Tampa.

Los organizadores del movimiento “No Kings” han reiterado que sus actos son estrictamente no violentos y que buscan llamar la atención sobre el avance del autoritarismo, así como las políticas migratorias y represivas en estados como Florida.

“Nos comprometemos con la acción no violenta. No llevaremos armas y pedimos a nuestros simpatizantes actuar con respeto hacia quienes no compartan nuestras ideas”, indica su sitio web oficial.

Aun así, el mensaje de las autoridades ha sido implacable. En palabras del alguacil de uno de los condados más poblados:

“Quien cruce la línea, lo va a pagar. Aquí defendemos la ley y el orden. No nos van a tomar por sorpresa.”

El creciente tono de confrontación ha abierto un debate urgente en el estado. Para muchos, el derecho a la protesta está siendo amenazado por un aparato de seguridad cada vez más militarizado. Para otros, se trata simplemente de una medida preventiva necesaria ante posibles brotes de violencia como los vividos en años recientes.

Lo cierto es que Florida entra a esta jornada nacional con una postura inflexible y con las fuerzas del orden en máxima alerta. Mientras tanto, miles de ciudadanos afirman que, pese al temor, saldrán a las calles convencidos de que la democracia también se defiende con presencia, con pancartas y con voz.

El desafío está planteado. La tensión es palpable. Y el equilibrio entre el orden y la libertad está, una vez más, en juego.