Congreso de Florida aprueba proyecto de ley que limita la enseñanza sobre temas raciales

Los congresistas de Florida aprobaron este jueves un proyecto de ley que limitaría la forma en que los profesores y en las empresas se habla sobre ciertos temas raciales en las aulas.

El proyecto de ley, conocido como HB 7/Libertad individual, fue aprobado por el Senado el jueves y ahora pasa a firma del gobernador Ron DeSantis, quien se espera que lo promulgue como ley.

DeSantis y los legisladores republicanos en el estado han presionado por una legislación para evitar la enseñanza de la Teoría Crítica de la Raza (CRT, por sus siglas en inglés) en las escuelas, y fue el mismo gobernador el que propuso la "Ley Stop WOKE" (Stop the Wrongs to Our Kids and Employees, en inglés).

De convertirse en ley, esta limitaría el discurso protegido en los salones de clase y en compañías con más de 15 empleados, prohibiendo lecciones sobre identidad de género y raza que podrían hacer que los estudiantes se sientan "incomodos".

“No permitiremos que los dólares de los impuestos de Florida se gasten en enseñar a los niños a odiar a nuestro país o a odiarse unos a otros. También debemos proteger a los trabajadores de Florida contra el ambiente de trabajo hostil que se crea cuando las grandes corporaciones obligan a sus empleados a soportar el 'entrenamiento' y el adoctrinamiento inspirados en CRT”, dijo DeSantis al defender su iniciativa.

Los defensores argumentan que el proyecto de ley simplemente establece que los maestros y las empresas no pueden obligar a los estudiantes y empleados a sentirse culpables de las injusticias raciales que ocurrieron en el pasado en Estados Unidos.

Sin embargo, los opositores consideran que la legislación fue diseñada para crear una división racial y tendría un efecto escalofriante en la discusión de las injusticias pasadas y presentes.

El proyecto de ley dice en parte: "No se debe instruir a una persona para que sienta culpa, angustia u otras formas de angustia psicológica por acciones en las que no participó, cometidas en el pasado por otras personas de la misma raza o sexo".

La teoría crítica de la raza es una forma de analizar la historia de EEUU a través del racismo. Se centra en la idea de que el racismo es sistémico en las instituciones de la nación y que funcionan para mantener el dominio de la raza blanca en la sociedad.