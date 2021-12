MIAMI.- La fiscal general de Florida, Ashley Moody, alertó este lunes a los consumidores del estado por el aumento de los mensajes por texto enviados por robots, que ya superan a las llamadas telefónicas automatizadas y "son potencialmente más peligrosos".

Según Moody, los especialistas calculan que a lo largo de todo 2021 los estadounidenses habrán recibido 71,000 millones de mensajes de texto automáticos.

Los floridanos, en particular, recibirán 5,000 millones de esos mensajes, lo que hace de este estado, según Moody, uno de los más afectados por ese problema.

"Estos mensajes de texto automatizados son ahora más frecuentes y potencialmente más peligrosos que las llamadas automáticas, ya que se puede hacer clic en enlaces maliciosos directamente en un texto. Estos enlaces a menudo contienen malware que se puede descargar instantáneamente a un teléfono", advirtió Moody en un comunicado.

La fiscal general aconsejó no interactuar de manera alguna con ese tipo de textos, porque ello "le mostrará al estafador que el número de teléfono está activo" y hará que el usuario "sea vulnerable a más mensajes", y especialmente no abrir o hacer clic en enlaces "en textos no reconocidos ".

También recordó que existe una manera a nivel nacional de poder castigar a quienes se dedican a las llamadas y textos automatizados, que es registrarse en una lista llamada Do not Call operada por la Comisión Federal de Comercio.

Una persona incluida en la lista por más de 31 días puede denunciar a la Comisión llamadas y textos no deseados y de esa manera los responsables pueden ser multados.