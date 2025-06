Fiscal general de Florida promueve nuevo centro para inmigrantes en los Everglades: el “Alligator Alcatraz”

El fiscal general de Florida propone un nuevo sitio en los Everglades para detener a inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, al que podrían llamar el "Alligator Alcatraz".

El fiscal general James Uthmeier publicó un video en su cuenta de X este jueves donde expone su propuesta para el nuevo centro de detención migratorio.

Uthmeier afirmó que el centro podría construirse en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Miami-Dade-Collier, cerca de Tamiami Trail, que describió como "prácticamente abandonado".

El lugar podría estar operativo en un plazo de 30 a 60 días desde su construcción y albergar hasta 1,000 inmigrantes que ingresaron al país ilegalmente, afirmó Uthmeier.

"No es necesario invertir tanto en el perímetro. La gente sale, no hay mucho que los espere, aparte de caimanes y pitones", dijo Uthmeier en un video publicado en X. "No hay dónde correr, ni dónde esconderse".