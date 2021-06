Feriado en calma en Miami Beach

En Miami Beach, oficiales de policía, militares y funcionarios locales rindieron homenaje a los caídos en el cumplimiento del deber en este Memorial Day, Día de Recordación.

En tanto, la ciudad ofrecía Sol bueno, mar de espuma y tranquilidad para el disfrute.

“Paseando aquí en Miami Beach. Ir a Midtown también. Más en la ciudad. Hoy es el segundo día que venimos a la playa y todo tranquilo”, dice un turista mexicano.

El fin de semana largo ha sido de ganancias y buenos momentos para los negocios locales.

“Yo por lo menos en mi restaurante y en el de enfrente no tuvimos ningún problema. Hubo mucha seguridad. La gente se está portando bien. No hubo nada comparado a años anteriores”, dice un restaurantero.

“La gente ha estado muy respetuosa. No he visto ningún desorden. Me ha encantado que he visto mucha policía”, dijo la dueña de una heladería.

Bomberos, policías, embajadores de buena voluntad, y residentes trabajaron de conjunto para que fuera un fin de semana de paz.

Ernesto rodríguez, portavoz de la policía de Miami Beach, asegura:

“En este día recordamos a todos los que dieron la vida para defender este país. Aquí en Miami Beach hay muchos policías que han perdido la vida protegiendo a nuestra ciudad”.

Los residentes de Miami Beach lo confirman y esta vez los turistas también dicen haber tomado precauciones.

“La clave es conocer el lugar al que vas. En algunas zonas la tasa de crimen es mayor y no deberíamos ir. Y siempre consulto aplicaciones como Citizen, que informan de peligros potenciales”, dice una turista de Louisiana.