Feria anual en West Palm Beach empañada por la violencia

La feria anual en los terrenos del South Florida Fair en West Palm Beach se ha visto empañada por la violencia, luego de que decenas de personas, en su mayoría adolescentes y jóvenes, se vieron involucrados en varias peleas durante el fin de semana.

La alegría y la diversión de la feria se vieron interrumpidas el sábado por las peleas que ocurrieron entre las 9 p.m. y la medianoche. De acuerdo con las autoridades, cinco adolescentes fueron arrestados.

"En verdad no lo entiendo. Este evento está aquí para divertirse, es para que la gente venga y disfrute. Mi mensaje es: no vengan no vengan a la feria a ocasionar problemas, no se lo arruinen al resto de las familias que están aquí", dijo Victoria Chouris, presidenta de South Florida Fair.

La pelea del sábado fue similar a una que ocurrió el año pasado. Es por eso que nadie menor a 18 años de edad puede estar sin un adulto después de las 7 de la noche los viernes y sábados.

Una familia describió a la violencia ocurrida como algo sin sentido. Ante esta situación, al menos 150 oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado Palm Beach velan ahora por la seguridad de todos.

Lo cierto es que este tipo de situaciones son la excepción mientras el disfrute de los niños y sus familias es lo que normalmente sucede en esta importante feria anual.

La feria en West Palm Beach abre a las 12 del mediodía y estará en funcionamiento hasta el próximo domingo 28 de enero.