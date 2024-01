“Felicito la decisión de los comisionados”: Alcalde de Hialeah respalda ordenanza que prohíbe alquiler ilegal de casas rodantes

La mañana del miércoles hubo una conferencia de prensa en la que se reunieron las autoridades de Hialeah, incluyendo al alcalde de la ciudad, Esteban Bovo, el presidente del consejo, Jesús Tunidor, entre otros, para hablar sobre la ordenanza aprobada.

“Felicito la decisión de los comisionados que votaron a favor de la nueva ordenanza… diciendo que ante ilegalidades la ciudad va a reaccionar”, dijo el alcalde Esteban Bovo.

En la conferencia de prensa se respaldó la ordenanza aprobada por una votación de cinco a dos en el consejo de la ciudad, la cual regula la colocación al lado y al frente y limita a uno el número de casas rodantes y botes en propiedades residenciales.

El alcalde Esteban Bovo dijo que son unas 197 las casas rodantes ilegales en la ciudad de Hialeah.

“Estamos asegurando que hay un proceso de registración a los trailers aquí en la ciudad de Hialeah y después cuando registran el trailer también aseguramos que ellos firmen una atestación diciendo y prometiendo que no están rentando los trailers ilegalmente en su propiedad residencial”, dijo Jesús Tunidor, el presidente del consejo de Hialeah.

“Yo no estoy de acuerdo de que renten los RVs absolutamente no estoy de acuerdo con esto. Pero estamos creando leyes innecesarias si el problema son los RVs porque estamos creando leyes con los botes y con los vehículos comerciales. Eso no tiene ningún sentido para mí, creo que es mucho gobierno”, dijo el concejal Bryan Calvo, quien votó en contra de la ordenanza.

Los propietarios enfrentarían multas de 500 dólares diarios con la nueva ordenanza recibida con aprobación por el departamento de bomberos de la ciudad.

“Por el peligro de los residentes y los bomberos y la policía...es algo necesitado”, explicó el jefe de bomberos de Hialeah, Willians Guerra.

“Aquí no hay intenciones de eso, esto es una ciudad trabajadora, tenemos compasión y sabemos que las personas que tienen un vehículo comercial trabajan y eso uno lo respetamos, estamos hablando de algo específico, una movida ilegal”, dijo Bovo.

“Esto es comprensivo y no puede parar solamente aquí en la ciudad de Hialeah y tiene que ser a nivel condal, adonde podemos proteger el sueño americano de todos los que viven en el condado Miami-Dade”, dijo el comisionado de Miami-Dade, Rene Garcia.

La nueva ordenanza podría ser firmada en solo unos días por el alcalde Esteban Bovo.

A partir de esa firma, los residentes con casas rodantes rentadas de forma ilegal en la ciudad serán notificados y tendrían sesenta días para regularizar su situación.