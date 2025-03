FBI y ICE arrestan en el sur de Florida a un presunto exmiembro de la inteligencia cubana

El FBI y ICE detuvieron este miércoles en el sur de Florida a un presunto ex miembro de la inteligencia cubana.

El arresto se produjo en la ciudad de West Park en el condado de Broward, según informaron las autoridades.

La foto de la detención fue publicada en la cuenta en X -antiguo Twitter- de la sede en Miami del Departamento de Seguridad Nacional, quienes confirmaron que este jueves ofrecerán más detalles de este evento.

This morning, ICE HSI & FBI administratively arrested a former member of Cuban intelligence for fraudulently obtaining his LPR status. HSI and its partners will continue their efforts to identify and arrest individuals who pose a threat to our national security. pic.twitter.com/aDmyRdcyoF