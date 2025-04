FBI realiza investigación en galería de arte de Coconut Grove

Agentes del FBI realizan el miércoles una investigación en una galería de arte de Coconut Grove.

La agencia federal confirmó que están conduciendo una investigación en Commodore Plaza pero no dio más detalles.

Las imágenes áreas del helicóptero de Telemundo 51 mostraban a múltiples agentes del FBI en la escena con carpas para protegerse del sol.

Los agentes parecían centrar su atención en el local de Miami Fine Art Gallery, aparentemente empacando obras de arte.

De momento se desconoce el motivo de la investigación pero el dueño de la galería ha declarado bancarrota con anterioridad y ha habido quejas contras su negocio, incluyendo denuncias con piezas de arte fraudulentas.

Una de las denuncias contra Leslie Roberts fue de un cliente que aseguró que le debía más de $447,000 tras comprar más de 30 obras de arte y recibir sólo tres antes de descubrir que presuntamente eran falsificaciones.

Otros clientes han denunciado que nunca recibieron las piezas de arte que compraron o que recibieron obras fraudulentas.

NBC6 contactó a la galería pero no ha recibido respuesta.

Nayib Ramírez, dueño del negocio Loretta and the Butcher, dijo que no conoce al dueño de la galería pero que espera que el problema se resuelva.

De momento no hay más detalles disponibles.

Esta es una historia en desarrollo.