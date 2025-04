FBI: Aumentan estafas a residentes del sur de Florida con llamadas de falsos oficiales

El FBI Miami informó de un aumento reciente de estafas a través de llamadas dirigidas a los residentes del sur de la Florida con una pérdida estimada de más de 12 millones de dólares.

“Las personas que llaman se identifican como oficiales federales y, por lo general, instruyen a las personas para que transfieran o envíen por correo el dinero de un ‘acuerdo’ o para ayudar a las fuerzas del orden con una investigación contra un banco”, informó el FBI en un comunicado de prensa.

Recuerda que se trata de llamadas fraudulentas y los destinatarios de las llamadas deben colgar de inmediato.

“Las agencias federales no llaman ni envían correos electrónicos a las personas amenazándolas para que envíen dinero o que usen su dinero personal como "cebo" para una investigación federa”, dice el comunicado.

De acuerdo con el FBI Miami, hay muchas versiones de esta estafa de suplantación de identidad de funcionarios del gobierno, pero todas son variaciones de la misma táctica. Este tipo de estafa existe desde hace años y se dirige a personas de todo el país.

"Los delincuentes utilizan las estafas de suplantación de identidad de las fuerzas del orden como un medio para confundir y desconcertar a sus víctimas previstas con el fin de que actúen precipitadamente", dijo el agente especial supervisor Michael Brown.

"Si recibe una de estas llamadas, cuelgue y denuncie el incidente al FBI’s Internet Crime Complaint Center (Centro de Quejas de Delitos en Internet) a través de la página web: IC3.GOV del FBI. En el informe IC3 2024 publicado esta semana, los residentes de Florida informaron de 1,579 estafas de suplantación de identidad con una pérdida estimada de más de 12 millones de dólares".

Explican que una llamada telefónica fraudulenta puede parecer legítima porque los estafadores pueden falsificar la información del identificador de llamadas. “Puede parecer que la llamada proviene del número de teléfono legítimo de una agencia federal o de Washington, D.C. o puede mostrar el nombre de una agencia federal”, dice el comunicado.

Para protegerse de ser víctima de esta estafa, tenga cuidado de no contestar llamadas telefónicas de números que no reconozca. No envíes dinero a nadie que no conozcas personalmente y en quien no confíes. Nunca proporcione su información personal, incluida la información bancaria.