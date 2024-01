FBI advierte sobre incremento de casos de sextorsión a menores

El FBI en el sur de Florida está enviando una seria advertencia sobre un delito creciente que podría estar dirigido a niños: la sextorsión.

En inglés se conoce como “sextorsion”, término que el español ha tomado prestado como sextorsión y describe el crimen que ocurre en línea cuando un adulto convence a una persona menor de 18 años a compartir fotografías o videos sexuales o llevar a cabo actos sexuales a través de una cámara web para luego pedirles dinero o de lo contrario harían pública las imágenes.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Queremos asegurarnos de que padres y quienes están a cargo de los niños y adolescentes estén al tanto de que existe este tipo de extorsión sexual por dinero”, dijo Elli Bray SUPERVISORA DE CRÍMENES CONTRA MENORES del FBI. “Estas personas inescrupulosas se valen de mensajes por redes sociales y plataformas de juegos en línea y generalmente se hacen pasar por alguien de la edad de estos menores y los incitan a que les envíen esas fotos explícitas”.

Es entonces cuando obtienen esas fotos que amenazan a los menores si no les envían más fotos o un pago a cambio, que en algunos casos puede ser recurrente, o sea cantidades de entre 25 y 50 dólares, mensuales o semanales.

“Son pagos por aplicaciones como Venmo u otras a las que los menores tienen acceso en su teléfono. Y hemos visto que esta situación provoca estrés en los menores hasta el punto que puede pasar de la depresión al suicidio”, explicó Bray.

El FBI afirma que conversaciones sobre el tema con los menores pueden ayudar a prevenir las extorsiones sexuales en línea.

“Si los padres descubren una de estas situaciones en el teléfono de los menores, o si ellos mismos lo dicen, no los juzgue, y hágale saber que no hay ninguna ley. No borre ninguna evidencia y contacte a las autoridades”, dijo Bray.