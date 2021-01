FBI advierte que debes proteger los timbres con cámaras de vigilancia

Si durante las fiestas te regalaron o compraste uno de esos timbres que tienen cámaras de vigilancia, el FBI está advirtiendo que debes tomar ciertas precauciones para evitar que piratas cibernéticos o hackers se apoderen del dispositivo para hacer el mal.

Sucedió en North Port, Florida, cuando la policía fue llamada a la casa de Sarah Courtney, para una emergencia que no existía. “Alguien los llamó diciendo que era mi marido y les dijo que me sorprendieron teniendo una relación extramatrimonial y me habían matado”, le dijo Courtney a la cadena NBC.

La práctica se llama Swatting. Donde alguien llama a la policía bajo una emergencia falsa, para engañar a las autoridades y que envíen agentes fuertemente armados o al equipo SWAT a una casa.

Silka Gonzalez, presidenta de la firma de seguridad cibernética ERM Protect, dice que “puede haber situaciones adonde algo esté fuera de control y realmente ocurran situaciones indebidas en donde aparece el Swat team y puede alguien ser afectado físicamente”.

La práctica ha tenido consecuencias mortales. En el 2017 la policía equivocadamente le disparó y mató a un hombre en Texas, después de que alguien hizo una llamada falsa pidiendo ayuda.

En el caso de North Port, el video de la cámara del timbre de la residencia muestra a los hackers insultando verbalmente a los policías que respondieron a la llamada falsa. El video es parte de una nueva modalidad de swatting donde los piratas cibernéticos se apoderan de cámaras de vigilancia conectadas al internet para poder ver, en tiempo real, cuando la policía llega a la emergencia falsa.

“Este es un grave problema de seguridad”, dice Ron Manuel, agente especial del FBI. La agencia dice que conoce de al menos una docena de casos similares. Urgen a los consumidores a asegurar los dispositivos que instalan. “Una vez tengan el sistema de cámaras tienen que ver la seguridad que trae la cámara, que no es difícil ver la seguridad que se puede implementar incluyendo cambiarle la contraseña por defacto que es la principal que tienes que hacer”, dice Silka Gonzalez.

Los expertos en ciberseguridad también recomiendan usar una contraseña única, larga y compleja, cambiar esa contraseña con frecuencia y usar autenticación de dos factores. “Lo otro importante es que vienen actualizaciones periódicas para estos sistemas de cámaras que tienen que ser aplicados a las cámaras porque si no pueden haber debilidades de seguridad que no se eliminan si no se aplican estos cambios”, dice Gonzalez.

A veces los piratas usan contraseñas que han sido comprometidas en la red oscura o darkweb. Para revisar si tu nombre y contraseña fueron comprometidos puedes entrar a la página https://haveibeenpwned.com

También si conectas tus cámaras a tu red inalámbrica, recuerda cambiar la contraseña de tu router periódicamente.