Familias en el suroeste de Miami-Dade llevan 17 días sin electricidad

En el suroeste del condado de Miami-Dade, varias familias han estado viviendo sin electricidad durante 17 días. Este prolongado apagón ha dejado a los residentes del condominio, ubicado en el área de la 172 calle y la 112 court, sin respuestas sobre cuándo se restaurará el servicio eléctrico.

Yanelis Sosa, una de las afectadas que tiene dos hijos menores, dice: "Llevamos 17 días hoy, está súper crítico. No hay terraza, hoy está lloviendo, no podemos salir, el colchón se mojó. Allí es donde dormimos por las noches con dos menores de edad". Y agregó: "No tenemos alimentos, los niños lloran, quieren comer algo y tenemos que salir a comprarlo, gastando dinero. Toda la comida se echó a perder, la carne".

El apagón afecta a cuatro viviendas y se produjo debido a un incidente aparentemente menor, pero con consecuencias devastadoras. Según los informes, una rata mordió el cable central, lo que provocó un cortocircuito que dejó a las viviendas sin electricidad.

Olga Pérez, otra residente afectada, precisa: "Mírame cómo estoy, y eso que trabajo 12 horas en dos hospitales diferentes y me voy. Y tengo ese alivio".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Pérez señaló que las altas temperaturas dentro de su casa han sido insoportables, causando incluso que las alarmas de incendio se disparen debido al calor extremo. "Esta temperatura es como si estuviera en la playa, los niños de 10 años hasta tienen náuseas", explicó.

La compañía de electricidad FPL (Florida Power & Light) ha señalado que el problema no está en sus manos. En un comunicado, FPL indicó que la asociación del condominio necesita contratar a un electricista para reparar el equipo eléctrico dañado, y que una vez que estas reparaciones se realicen, FPL restaurará la energía de forma segura y rápida.

Por su parte, la asociación del condominio ha declarado que están esperando la aprobación de los permisos necesarios por parte de las autoridades del condado de Miami-Dade para finalizar las reparaciones. Según la asociación, estos trabajos podrían completarse "hoy o mañana".

Yanelis Sosa manifestó su preocupación por el inminente inicio del curso escolar: "Mañana comienzan las clases, no sé cómo van a poder dormir para mañana comenzar el curso", expresó con preocupación.

"Esto es inhumano, no sé, es insoportable", concluyó Sosa, reflejando el sentir de muchos en el condominio.