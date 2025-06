Familias devastadas tras redada de ICE en Florida

Litzy Pravia, de apenas 10 años, espera sentada en la acera junto a su madre, repite en voz baja:

“Le pedí a Diosito que no le pase nada”, dice, esperando que su papá regrese a casa.

Su padre, Arnulfo Pravia, es uno de los 11 trabajadores inmigrantes detenidos este jueves por agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) mientras se dirigían a sus empleos en la empresa Mendoza Pavers. La redada se produjo en horas de la mañana y dejó a más de una decena de familias hondureñas y nicaragüenses sumidas en la incertidumbre, la angustia y el miedo.

Salieron a trabajar. No volvieron.

Carla Aguirre, esposa de Arnulfo, no encuentra palabras para explicar lo que está viviendo:

“Es algo frustrante. Solo le pido a Dios que lo saquen… Él y los otros solo estaban ganándose el pan de cada día. No son delincuentes. Son trabajadores. En casa los estamos esperando”, relata entre sollozos.

Arnulfo Pravia se encuentra en proceso de asilo político y, según su esposa, tenía su permiso de trabajo vigente. Sin embargo, ella asegura que al mostrar sus documentos al oficial de inmigración, este le respondió que eran “falsos”, una afirmación que ha dejado a la familia sin respuestas y sumida en la confusión.

“Él es el único sostén de mi casa”

Las historias se repiten con distinta voz, pero con el mismo dolor. Maribel Pérez, otra de las esposas afectadas, se quiebra al contar que su marido es el único que sostiene su hogar:

“Yo soy hipertensa, diabética, padezco de tiroides… y ahora estoy sola. Hoy me logré comunicar con él y me dijo que está en Broward. No sabemos qué va a pasar”.

Más desgarradora aún es la situación de Dina Mendoza, quien enfrenta un proceso de tratamiento contra el cáncer:

“No hay palabras… solo llanto. Él me dijo que esté tranquila por mi salud. Pero yo no sé qué voy a hacer sin él”.

A través de un comunicado, ICE confirmó que la operación es parte de sus esfuerzos para aplicar las leyes migratorias del país.

“Durante estas operaciones, cualquier extranjero que se determine que está violando las leyes de los EE. UU. puede estar sujeto a arresto, detención y, si así lo ordena un juez de inmigración u otra autoridad, sujeto a expulsión del país”, señaló la agencia federal.

Mientras los detenidos permanecen bajo custodia en instalaciones del condado Broward, en los hogares que dejaron atrás la vida ha quedado suspendida. Las familias no solo enfrentan la ausencia emocional, sino también el impacto económico inmediato. Muchos de los arrestados eran los principales proveedores del hogar.

“Ese es mi miedo… estar sola. Venimos juntos y siempre andamos juntos. Hoy llego a casa y él no está. Se siente una soledad horrible”, confiesa Carla Aguirre con la voz entrecortada.

En medio del dolor, las esposas, hijos y seres queridos de los detenidos todavía se aferran a la esperanza. Como lo resume una de ellas:

“Un milagro. Prácticamente, eso es lo que pedimos… un milagro”.

Y entre todas las voces, la de la pequeña Litzy sigue resonando como un eco de ternura y desesperación:

“Te quiero mucho, papi. Que vengas sano y salvo con nosotras.”