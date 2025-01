Familias denuncian detenciones en oficina de inmigración del sur de Florida: “Fueron engañados”

Este lunes casi una docena de personas estaban en el exterior del estacionamiento de una oficina de supervisión de inmigración en Delray Beach, en el condado Palm Beach, esperando a sus amigos y familiares. Algunos de ellos informaron que fueron detenidos luego de acudir a lo que creían era una cita de rutina.

Las personas se encontraban en el estacionamiento de las oficinas de BI Incorporated, una empresa que, según su sitio web, apoya al Departamento de Seguridad Nacional en la operación del Programa de Comparecencia de Supervisión Intensiva, una alternativa a la detención conocida como ISAP.

"Fueron engañados para venir a ver a su oficial de inmigración, pero esta vez los tomaron por sorpresa y se los llevaron", señaló una mujer, quien dice que su primo fue llamado para presentarse el lunes a las 8 a. m. para lo que creían que era una cita de rutina.

"Él tiene licencia, tiene una tarjeta de seguro social, se le dio la documentación adecuada. Todo lo que tenía que hacer era registrarse con inmigración mensual, semanalmente, a través de una llamada telefónica y seguir cumpliendo (…) y hoy era un chequeo normal", agregó.

Cuando pasaron las horas y no tuvieron noticias de su familiar, esta mujer vino a ver si algo había pasado. No fue hasta que vio una foto y videos de un grupo de personas con bridas plásticas que se dio cuenta de que su primo había sido detenido.

"Sin ninguna razón. Mi primo no es un criminal, nunca ha estado en la cárcel, no están haciendo nada malo."

Y no fue el único. Otra mujer dice que esperó más de cinco horas antes de que su hijo fuera escoltado por agentes.

"Dijeron que viniera a las 2:00 en punto porque necesitaban arreglar algo en su teléfono para la aplicación y supervisarlo—y sí, eso fue una mentira." Ella dice que su hijo de 30 años llegó a Estados Unidos desde Venezuela cuando tenía solo 6 años.

"No nos dieron la oportunidad de, al menos, decirnos ‘ok, tienes una orden de deportación’ solo nos dijeron mentiras, ahora no sabemos qué va a pasar porque ya no tenemos familia en Venezuela", dijo.

LO QUE DIJO ICE

Pedimos un comentario a la oficina, pero nos remitieron a sus socios federales.

NBC 6 preguntó a Garrett Ripa, director asistente interino de operaciones de campo de ICE, la policía de inmigración, sobre lo que ocurrió, según estas familias.

La reportera de nuestro canal hermano le dijo que las familias afirmaban que sus seres queridos están siendo convocados para acudir a sus citas programadas regularmente o para arreglar aplicaciones, y aseguran que esto es una táctica utilizada por ICE para detenerlos.

El funcionario le respondió que eso no era cierto, que estaban haciendo lo que hacían todos los días, con la diferencia de que están trabajando en conjunto con más agencias federales.

Y aunque dice que no tiene información sobre las acciones tomadas el lunes en Delray Beach, el director asistente interino de operaciones de campo de ICE, asegura que solo detienen a personas con una orden final de deportación.

Voluntarios del círculo de protección de Miramar, que ayudan a personas en el centro de ICE en Miramar, dicen que no es una práctica de rutina, pero que tampoco es inusual que detengan a personas cuando se presentan a sus citas regulares con la policía de inmigración.

"Son las personas más fáciles de detener, si quieren aumentar sus números de arrestos. El temor es que esto se vuelva algo rutinario", dijo.

TEMOR EN CENTRO DE MIRAMAR

El temor también se trasladó a muchos de quienes acuden a su cita programada en la oficina de ICE, en Miramar, entre ellos una joven peruana, que prefiere no mostrar su rostro en cámara.

"Con la incertidumbre de no saber lo que va a pasar porque la situación está muy movida y está la euforia de la gente de que es probable que nos deporten, a la mayoría que asistimos a la cita", dice.

Aquí también estaban la esposa y la madre de un joven nicaragüense que acudió a su cita regular con la policía de inmigración. "Teníamos la cita a las 9 de la mañana. Esperamos como hasta las 10 y media. Entró y luego no salió, luego me llamaron por teléfono que me tenían que dar la llave del carro porque a mi esposo lo habían detenido porque tenía orden de deportación. Él tiene que comparecer en la corte el 20 de febrero para una entrevista de miedo creíble", dijo la mujer.

"No podemos regresar a Nicaragua", dice la madre de un inmigrante nicaragüense.

"El no tiene ningún récord criminal, ninguna amonestación de licencia. Tiene su licencia, su permiso de trabajo, su “social”. Tiene dos trabajos. Tenemos un niño", señala la esposa mientras llora.

"(El niño) ayer estuvo todo el día y la noche preguntando por su papá", dijo la madre del migrante nicaragüense.

"Yo como inmigrante soy consciente de que han entrado muchas personas sin control, sin un control previo, pero están las personas que como yo hemos venido por un futuro mejor y que aportamos al país y que la inmigración, legal o ilegal, ha existido por muchos años en Estados Unidos y con esto no se va a acabar tampoco", dijo una inmigrante peruana.

Y ¿qué le pide a las autoridades esta migrante? "Traten de evaluar bien la situación de cada uno en particular para que puedan darnos a las personas que en realidad sí merecemos, la facilidad de quedarnos y trabajar", agregó.