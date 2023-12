Familias del sur de la Florida exigen mantener programa de parole humanitario

En cualquier momento, durante las próximas semanas, un juez federal de Texas pudiera anunciar su decisión en la demanda de varios estados contra el programa federal de parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.

Mientras tanto, persiste la incertidumbre entre los patrocinadores que esperan el veredicto y la respuesta a sus casos. Varios de ellos se reunieron el domingo frente al Restaurante Versailles para exigir que se mantenga el programa.

Muchas de estas familias están esperando por una respuesta desde el pasado mes de enero, y el mayor temor es que en corte, un juez lo suspenda, lo que dejaría a sus seres queridos sin poder viajar a Estados Unidos.

"Le pedimos por favor, una y otra vez, al juez (Drew) Tipton que no detenga este programa", dijo Dairon, quien espera a su familia por un parole humanitario.

Su petición es al juez federal de Texas que tomará una decisión sobre el futuro del parole humanitario, luego de que 20 estados del país – entre ellos, Florida – demandaran a la administración Biden porque consideran que este programa rompe la ley.

"Estoy esperando a mi hija desde el 26 de enero y no he tenido respuesta de USCIS. Le pedimos al juez que por favor, no pare este programa, porque estamos desesperados", dijo Fanny, otra de las personas que participó en el acto frente al Versailles.

El pasado 27 de octubre fue la fecha límite para que las partes implicadas – es decir, los estados demandantes y la administración Biden – expusieron sus argumentos. Desde entonces, sólo resta esperar por un veredicto.

"Tenga piedad, que nuestras familias no van a ser carga pública. Nosotros nos vamos a encargar de nuestras familias, y las personas a las que estamos patrocinando son personas trabajadoras", dijo Neisy.

Entre enero y octubre, más de 57,000 cubanos recibieron su parole humanitario. Sin embargo, muchos que aplicaron pocos días después de su entrada en vigor, aun esperan por una respuesta.

En mayo, se anunció un nuevo método para la selección de los casos mensuales: la mitad, mediante una especie de lotería, y la otra mitad, según la fecha de aplicación.

"No entendemos lo del orden cronológico. ¿Cómo es posible que personas de la primera semana estemos esperando por una decisión", se preguntó Dairon.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía se limita a decir que este programa no tiene un tiempo límite o promedio para procesar los casos. Por eso, quienes llaman, siempre reciben la misma respuesta: "tiene que esperar"

Muchos se cansan de ese espera y emprenden su travesía rumbo a la frontera, a pesar de que este programa surgió con el propósito de evitar los cruces ilegales.

Solamente en octubre pasado, más de 18,000 cubanos arribaron por mar o por tierra, la cifra más alta desde diciembre pasado, un mes antes de que se anunciara el parole humanitario.