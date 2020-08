Familias de Miami piden investigar accidente en Bahamas

Durante el fin de semana del Día de la Independencia, Javier Pérez y su novia Carolyn Álvarez viajaron a Bahamas. El terminó muerto en un presunto accidente de bote y ella está desaparecida.

"Yo lo que quiero es saber qué pasó con mi hija, si fue tirada por la borda, si se la comieron los tiburones, si salió viva, si quedó muerta, si fue rescatada", se lamenta Liz Álvarez, madre de Carolyn.

Mientras, Gloria Pérez, madre de Javier, pide justicia.

Jorge Pérez, hermano de Javier, pensaba unírseles en las vacaciones, pero su deseo no se cumplió.

"Cuando yo llego el día tres , me informa a la policía que mi hermano tuvo un accidente. Cuando me dan los detalles, me dijeron que tenía que identificar el cuerpo de una persona... y era el cuerpo de mi hermano", dijo Pérez.

Según la familia, Javier y Carolyn conocieron en Bahamas a la pareja de Yosbel Fernández y Violeta Khouri, quienes los invitaron a dar un paseo en bote y la embarcación se estrelló.

"No sabemos si fue un accidente no sabemos si fueron otras cosas que pasaron", dijo Jorge.

La familia insiste en que Yosbel Fernández y Violeta Khouri se fueron de Bahamas tras el accidente y que Fernández no asumió responsabilidades como capitán del barco.