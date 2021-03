Familias preocupadas por orden de desalojo de casas móviles que debe concretarse hoy

Este miércoles deben ser desalojados los más de 70 residentes de un parque de casas móviles de Florida City.

El terreno de 15 acres, que aún pertenece a la ciudad, fue vendido por 6.8 millones de dólares, para la construcción de un complejo residencial y comercial pero, según el alcalde, la venta no podrá concretarse hasta que el terreno este vacío. Activistas esperan la decisión de un juez, mientras las familias expresan su desespero por no tener a dónde acudir.

El tiempo corre, pero algunos residentes de un parque de casas móviles en Florida City no han recogido sus pertenencias. Y dicen que no piensan moverse de este sitio, donde han vivido durante años.

Lisset González dice que “todo está muy caro. Y el que no, está muy lleno. Y el que no, no aceptan perros”.

Y muchas personas residentes en el lugar dicen que por causa de la pandemia han perdido sus trabajos.

El alcalde de la ciudad no respondió a la solicitud de Telemundo 51 de una entrevista personal, pero durante una conversación telefónica reiteró que este miércoles todos deben abandonar la propiedad y llevarse sus casas rodantes.

Supuestamente, el terreno fue vendido por 6.8 millones a una compañía interesada en construir un complejo residencial y comercial, pero registros públicos muestran que aún pertenece a la ciudad. Según el alcalde, la venta no podrá concretarse hasta que el terreno este vacío. Además, asegura que en agosto le informó a los residentes sobre estos planes.

“Y él dijo que este año íbamos a tener, después de la noticia final, tres meses para movernos. Pero la noticia final llegó el 11 para sacarnos el 17. Es injusto, porque no nos dio los tres meses que prometió”, dice un residente.

Mirta García dice que le “dio un ataque de nervio cuando me dijeron que teníamos que irnos mañana. Que nos iban a quitar el agua, que nos iban a encerrar aquí”.

Carmen Tejeda, una activista comunitaria, con la ayuda de abogados, presentó dos recursos legales ante la corte. Uno pidiendo inmediatamente que paren todo, porque a su juicio es ilegal lo que hicieron. Y otro, solicitando compensación para que estas personas puedan moverse.

“Es la ley. No es que ellos están pidiendo algo que otros no reciben, es la ley”, dice Tejeda.

De momento, sus esperanzas están en la decisión de un juez.