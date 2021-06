Familiares y amigos de desaparecidos, entre la angustia y la esperanza

Los abrazos de consuelo multiplican la esperanza de quienes durante todo el día han estado pendientes de cualquier información sobre sus familiares o amigos: los desaparecidos de esta tragedia.

Magaly Ramsey, quien tiene a su madre desaparecida, dice:

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“Si hay algo que mi mamá me enseñó fue a ser fuerte… la fuerza de ella me mantiene fuerte”.

Magaly Delgado, de origen cubano y 80 años, vivía sola en el noveno piso del edificio que colapsó esta madrugada. Su hija estaba en Orlando por cuestiones de trabajo, cuando sintonizo las noticias.

“En eso oímos que algo pasó en Miami Beach y dijimos: no, no puede ser ella. Y en eso vemos el edificio, que era el edificio de ella. La empezamos a llamar y no contestaba el teléfono. Entonces empacamos y nos vinimos para acá en carro, hasta que llegamos hasta aquí”, dice Magaly.

En el centro comunitario la información es muy escasa a los familiares de los desaparecidos, les hicieron pruebas de ADN, mientras los equipos de rescate no descansan en la búsqueda de sobrevivientes.

Como es el caso de un adolescente rescatado. Alguien escuchó sus gritos y gracias a eso, y a la ayuda de los socorristas, pudo salir con vida de entre los escombros.

Yancy Renalli, vecina de una familia desaparecida, dice:

“Estos son mis muy buenos amigos de más de 20 años. La familia Velásquez: Ángela Velázquez, Julio velázquez yThere Velázquez.

De ellos tampoco nada se sabe. Yancy vive en el edificio de enfrente. El estruendo la despertó en la madrugada y desde entonces ha hecho todo lo posible para localizar a sus amigos.

“Hemos llamado a varios hospitales, hemos contactado a su familia, hemos buscado por todos lados y todavía estamos buscando”, dice.

Lo que tampoco encuentra ni ella ni la mayoría aquí, es una explicación para lo ocurrido.

“Y siempre se ven bomberos porque hay muchos edificios, pero jamás pensé que fuera una cosa así, mirando este edificio jamás pensaría”, dice Yancy.

Una tragedia que tomó por sorpresa a la familia de este matrimonio y su hija. Se suponía que pasarían la noche en Port St. Lucie, pero decidieron adelantar su viaje a Miami, se quedaron en el apartamento de un amigo y ahora sus seres queridos se aferran a la posibilidad de un milagro.

La incertidumbre también embarga a los familiares de la cuñada del presidente de Paraguay: ophia lopez, su esposo y tres hijos.

Hasta ahora las autoridades mantienen la cifra de 99 personas desaparecidas, entre ellos, cubanos, colombianos, venezolanos, paraguayos, uruguayos, chilenos y argentinos.