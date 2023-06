Familiares denuncian vandalismo en tumba de víctimas de accidente de auto

La policía de Miami confirma que están intentando identificar a la persona responsable de vandalizar una tumba en un cementerio de la ciudad, mientras la familia no puede ocultar su devastación por lo sucedido y dicen no saber quién pudo hacerle daño a la tumba de sus seres queridos.

Un acto de vandalismo sin compasión en el que el malhechor aún no ha sido identificado, pero la evidencia fue grabada por el mismo mientras destruía la tumba de Andrés Zacarías y Jenser Salazar, quienes perdieron la vida tras ser atropellados por un conductor ebrio en el 2021.

Un joven de 16 años fue acusado de la muerte de dos amigos de 21 años, además de la muerte de dos personas más que venían en el vehículo con ellos.

Ingrid, hermana del joven que falleció en 2021, dice que “la maldad es increíble, no solamente para nosotros pero este es el área de las mamás que vienen aquí con el dolor de haber perdido a sus hijos”.

La familia de Andrés dice que con este ataque están siendo intimidados y victimizados una y otra vez. “Mi hermano no está sufriendo, el hermano de Heidi no está sufriendo, Jensen y Andrés no están sufriendo, pero si están sufriendo los familiares … si este es el objetivo de esta persona no lo está logrando tanto”, comenta entre lágrimas Ingrid.

El delito no sólo fue grabado y publicado en Internet sino también enviado a los seres queridos.

“No sabemos si vamos a despertar todas las mañanas con un mensaje o un video nuevo que se quiere hacer viral en las redes sociales, no sabemos si vamos a poder llegar aquí y poner esto bonito como un día lo pusimos”, y se refiere a las tumbas que han sido reconstruidas ya varias veces.

En el video de marzo se ve a alguien pateando flores y velas, derribándolas y pintando la lápida con aerosol. En un segundo video, que se cree es de hace dos semanas, titulado "segunda ronda tuve que volver a atacar", la persona comenzó a martillar la tumba, tras pintarla con aerosol.

La hermana de Andrés dice que tras el accidente que ocurrió el primero de enero de 2021 también presenciaron como un vándalo grabó un video de celular dañando el memorial que habían hecho para las cuatro víctimas que fallecieron en el incidente.

Familiares comparten una foto capturada en el cementerio de un hombre con capucha frente a la tumba … y piden ayuda a la comunidad para poder identificar al presunto responsable de vandalizar el sagrado lugar.

“No importa cuantas veces ellos lo quieran hacer, en pedazos nosotros volvemos y lo hacemos más lindo cada vez”, dicen los familiares.

Realmente un episodio muy difícil para la familia que aseguran visitar la tumba cada una o dos semanas. Si reconoce al hombre de las imágenes puede llamar a la línea de alto al crimen marcando el 305-471-8477.