Familiares de los 18 balseros cubanos desaparecidos piden ayuda de las autoridades

Jhonni y Lázaro Mirabal, el domingo 9 de noviembre cuando el huracán Eta se aproximaba a las costas de Florida, junto a otras 16 personas escaparon de Cuba en una embarcación.

“Estamos necesitando noticias, no sabemos nada. Llamé a Bahamas para información, y no me han respondido. Llamé al departamento de inmigración de Estados Unidos, tampoco y la familia está desesperada”, dijo Destiney Torriente, familiar de balsero desaparecido.

Gil Mirabal, hermano de balsero cubano desaparecido, dice que “robaron la embarcación de un embarcadero que se llama Inder, en la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, sobre las 2:00 de la mañana. Ellos aparentemente estaban bajo la influencia del alcohol”.

Según los familiares, el grupo de 18 jóvenes, con edades entre 18 y 25 años partió de la isla con abundante agua, comida enlatada y combustible para cruzar el estrecho de la Florida en dos días. Y un mes después, aún no se sabe nada de ellos.

Ismary Torriente, también es familiar de uno de los balseros desaparecidos, ella explica que “han llegado algunos cubanos para Bahamas, pero de ellos nada (se sabe). Entonces, se sigue prolongando su desaparición, mi tía está desesperada, no come, no duerme”.

Esa también es la situación de Gil Mirabal, hermano del joven Lázaro.“Yo estoy bien preocupado. Ya no tengo dónde acudir. No tengo medios a quien acudir, no tengo con quien conversar, con quien ver ya no me queda una forma de averiguar. Y ha sido casi un mes que no tenido noticias de ellos”.

Sin noticias oficiales certeras y en medio de versiones contradictorias, así dicen estar las familias de los jóvenes desaparecidos.“Algunos dicen que ellos están con la guardia costera americana, algunos dicen que todavía están en Cuba, que están encarcelados en Cuba, algunos dice que están en Las Bahamas”, y entre todas esas versiones se deshacen quienes buscan a sus familiares desaparecidos entre Cuba y Estados Unidos.

Ante la incertidumbre, la espera y la ausencia de noticias, la familia tiene un llamado a las autoridades de Estados Unidos, Cuba y Bahamas.“Por favor, que nos ayuden a encontrarlos, donde quiera que estén”, pide Ismary Torriente.