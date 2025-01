Familiar de joven nicaragüense que murió en accidente de auto pide ayuda para repatriar su cuerpo

Nancy Sánchez de 27 años, perdió la vida junto a su novio Brayan Steven, de 24 y su suegra Diana Nino, de 48, tras un aparatoso accidente automovilístico registrado el pasado 14 de enero por la noche en la ciudad de Margate y que involucró tres carros.

Óscar Sánchez, tío de la joven nicaragüense que perdió la vida en el trágico accidente asegura estar desconsolado y no tener "palabras para explicar ese dolor, como tío de ella no se como voy hacer para volverla a ver."

"Me dijeron que ellos fueron víctima porque no hicieron nada, que el conductor que los chocó venía a exceso de velocidad se tiró una luz roja y venía con alcohol", relata Sánchez.

Nancy y su tío llegaron hace dos años a Estados Unidos llenos de sueños y esperanzas en un mejor futuro, sin imaginar que una tragedia como esta tocaría a su puerta.

"Me dicen que el papá llora y dice yo quiero a mi hija, que quiere que vuelva, y le dicen que no puede", comentan familiares para los que está siendo un proceso doloroso. "Yo sé que tienen un dolor intenso, una herida que no va curar fácil".

Sánchez dice que en medio del dolor que atraviesan el único consuelo es enviar los restos de Nancy a su natal Nicaragua para que sus padres y hermanos puedan despedirla, por eso hace un llamado a la comunidad. "Si nos pueden ayudar aunque sea un granito de cada persona para recoger ese dinero para pagarle a la funeraria y que puedan mandar ese cuerpo a la familia".

Los familiares describen a la joven nicaragüense como una mujer alegre, trabajadora, llena de ilusiones y metas que quedaron a la deriva. "Yo no lo creo todavía, no se. Siento que me va a llamar y decir: 'tío vamos a comer'. Un vacío, una impotencia no podemos hacer nada".

La investigación de este accidente continúa vigente, si usted desea ayudar a la familia puede hacerlo en la cuenta de gofoundme que han creado.