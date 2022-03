Familiares de hombre baleado buscan respuesta

Hay muchas preguntas por responder, por ello la policía y la familia de un hombre están tratando de reunir pistas para enteder lo que sucedió, pero de momento esa espera para ellos continúa en el hospital donde aun mantienen la esperanza.

Sergio Medina el año pasado era un hombre alegre, que en fotos podemos ver celebrando con su familia e hijo de 10 años.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Esthela Pérez, madre de la víctima, recuerda que “a Sergio le dieron un balazo entrando por el cuello y saliendo por la mandíbula derecha”.

Ello dejó un dañó cerebral que cambió su realidad por completo y ahora lo mantiene en el hospital Broward Health

“Me toca mi corazón como madre ver a mi hijo en un estado de que no se si me mira porque él a veces me voltea a ver … no se si me mira si me reconoce”, alude a su realidad Estela Perez, madre de la víctima.

Su madre cuenta lo desgarrador que es para ella ver a su hijo en este estado. “La condición de los médicos dice que es crítica que el no va a volver a ser como el era..que el va a quedar como un persona como vegetal”.

La tragedia ocurrió el 23 de noviembre, el auto de Sergio quedó con múltiples agujeros de bala del lado del conductor y sangre por todos lados.

“El estada manejando hacia su apartamento, parqueo su auto…pensamos o no se si ahí mismo en el parque o le dieron y de ahí el subió al tercer piso donde el vivía y pidió auxilio a un vecino y ahí mismo cayó … de ahí no sabemos mas nada”, cuenta la madre del día de los acontecimientos.

La policia de Davie dice que esa noche Sergio estaba trabajando en la playa de Sunny Isles, luego se dirigió hacia Broward y se detuvo por gasolina.

El detective Peter Patton, de la policía de Davie, cuenta que “lo que pasó en tiempo después de que él se fue de la gasolina y llegó a su casa herido es el misterio, nuestros oficiales lo asistieron pero él no pudo decirnos que sucedió”.

Los técnicos de la policía rastrearon el celular de Sergio pero hubo un período de tiempo que no se registró, “entre las 9 y las 11 de la noche”.

Un episodio que deja muchas preguntas y mientras los detectives investigan la espera en el hospital para esta familia se convierte en eternidad.

La madre de la víctima solo pide “que este crimen de mi hijo no quede impute … que la persona se ande riendo en las carreteras haciendo mas fechorías pudiendo ser castigada por la ley”.

La policía no descarta que esto haya sido un incidente de ira en la carretera pero tienen todas las opciones abiertas. Si usted tiene alguna información sobre lo que le ocurrió a Sergio puede llamar anónimamente al número 954-493-8477.