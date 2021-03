Familiares de cubanos desaparecidos en Bahamas emprenden búsqueda con sus propios medios

En un vuelo privado, pagado por familiares, la tripulación recorrió durante dos horas, este fin de semana, la zona del siniestro desde Cayo Anguila a Cayo Sal pero los resultados fueron frustrantes.

Michel Alonso cuenta de los resultados: “allí no hay un zapato, un tanque, nada. Ahí no hay rastros, no pasó nada”. Tampoco las autoridades cubanas encontraron algo en su búsqueda al norte de las provincias de Villa Clara y Matanzas, sólo la lancha con matrícula de Florida, empleada en el traslado de los migrantes.

“Si hay sobrevivientes, difícilmente están en el agua”, precisa el ingeniero Andrés Tremante quien ha invertido parte de su vida profesional en operaciones de búsqueda y rescate. El sostiene que el comportamiento de las corrientes en el mar en la zona del naufragio, es especialmente variable en esta época transicional del año.

“La supervivencia en el mar es muy crítica y la única opción de supervivencia es que -efectivamente- estén anclados y aislados en un cayo al mejor estilo de una película”, acota el especialista en operaciones de rescate.

Y eso no sería inédito pues en frebrero, la Guardia Costera rescató a tres cubanos balseros que -aseguran- sobrevivieron 33 días en Cayo Anguila comiendo moluscos.

Para Maydelín Alfonso, quien reporta hijo un desaparecido en el naufragio esto es algo insólito. “Tenía algo que aparecer, no aparece un fallecido. No aparece nada, eso es algo que se ve muy extraño”.

Tremante precisa que “el cuerpo humano no es una pieza impermeable, plana, que va a estar flotando permanentemente. Tiene período en los que se hunde, en los que vuelve a flotar, estamos hablando de horas”.

Estuvieron varados en una pequeña isla por 33 días

Los familiares siguen nadando en un mar de interrogantes aún no aclaradas por el gobierno de Bahamas. Varios han ido hasta allá a buscar respuestas. Uno de ellos asegura haber hablado directamente con una oficial que participó en el rescate.

“Ese día 5 sobre las dos y media, ellos rescataron a 18 personas en Cayo Sal y sobre las cuatro de la tarde rescataron a otras trece personas de la misma embarcación a tres millas de Cayo Sal. Dice esa persona -es una muchacha- que ella no sabe qué hizo Bahamas con las otras 18 personas”.

Es una versión que contrasta con el escueto y único comunicado de prensa emitido por Bahamas en el que se hace referencia únicamente a 12 sobrevivientes y un fallecido.

“No dejan hablar con los detenidos, algo están escondiendo. Yo tengo la fe de que están con vida. Hoy, mañana y siempre se que están con vida”.