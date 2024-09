Familia se reúne con su perro que se había perdido tras un accidente en la I-95

A Moose, el perro de la familia Dawson, lo encontraron cerca de arbustos no muy lejos de donde sus dueños tuvieron un accidente de auto cerca de la I-95, luego de que estuvo desaparecido durante días. Ahora toda la familia dice estar aliviada.

Debbie Dawson estuvo en un accidente automovilístico que por poco le quita la vida, asegura que estaba conduciendo por los carriles exprés en la I-95 en dirección norte el sábado mientras que los carriles regulares tenían el tráfico detenido y de repente un auto cruzó los separadores justo frente de ella.

“Vi que su auto se acercaba y pensé que me iba a morir y, honestamente, eso es todo lo que recuerdo y luego solo recuerdo despertarme en medio de la 95", relata Dawson de lo ocurrido ese día.

Debbie dice que se desmayó y luego se enteró de que su auto dio cuatro vueltas, las ventanas se rompieron y su amado cachorro ya no estaba para cuando despertó. Su primer instinto fue correr tras él, pero un testigo la detuvo, debido a sus heridas.

De lo sucedido ese día relata: “No me importó, no estaba pensando en mí, solo podía pensar en él y milagrosamente no tenía nada, salí de esto con pequeñas laceraciones y moretones”.

“Tengo suerte de estar viva y soy bendecida de estar aquí, desde entonces empezamos a buscar a Moose”, cuenta Dawson, quien se refiere a su perrito de 15 meses que iba con ella en el auto y salió corriendo asustado tras el accidente.

Moose estuvo desaparecido durante varias días, pues aunque llevaba un dispositivo de seguimiento se le desprendió durante el accidente y la familia no pudo encontrarlo. Los hijos de Debbie Dawson recurrieron a las redes sociales para hacer circular volantes con la esperanza de que alguien lo encontrara.

Walker Dawson, hijo de Debbi, dice que recibía llamadas telefónicas en mitad de la noche de personas que intentaban unirse y darles consejos, pero el martes finalmente recibieron la llamada que estaban esperando: lo encontraron escondido cerca de arbustos junto a la carretera por la mañana, a una milla aproximadamente del lugar del accidente.

Moose tenía las patas lastimadas por correr sobre el pavimento caliente y asustado, pero por lo demás estaba bien. Los bomberos de Oakland Park que estaban en el lugar ese día, ayudando a traerlo a casa.

Los Dawson están agradecidos de que su familia esté completa nuevamente, abrumados por el apoyo, ahora comparten un mensaje para los conductores en la carretera a tener más cuidado. Además agregaron que todavía están esperando un informe del accidente de la patrulla de carreteras de Florida.