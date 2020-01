Familia puertorriqueña vive en el aeropuerto de Miami con bebé de un año

Shakira M. Olivera asegura que tiene “un poco de depresión”, y que “no es fácil”, pues tuvo “que dejar Puerto Rico, todo por mi hijo”. La joven madre se encuentra junto con M. Anthony García Sanchez, su esposo y padre de un bebé de un año. El dice no tener familia “aquí no tengo a nadie, tengo a mi tía pero no puedo ir para allá”.

Ellos residen en Guánica, la zona más afectada por los terremotos en la isla, pero ahora se han quedado varados en el Aeropuerto Internacional de Miami y ambos están “buscando que los puedan ayudar con refugio para los 3, que nos brinden alguna ayuda”.

Tras los temblores ocurridos durante varios días en su antiguo pueblo “la casa se agrietó”, recuerda la puertorriqueña Shakira M. Olivera. Mientras su pareja confirma “yo saqué todo, entregué la casa y me fui”.

Ambos usaron todos sus ahorros y vinieron para Miami con la idea de quedarse en casa de una tía, pero no contaron con un importante detalle. “La casa no está apta para el nené, hay gatos, perro. El rápido, cualquier cosa le da asma, estoy monitoreando”, precisa la madre del pequeño, quien asegura que pensó: “Vamos al aeropuerto porque no me voy a quedar en la calle para que se me enferme”.

Con sus pertenencias a cuesta, el desespero a flor de piel y el bebé en sus brazos, imploran por un albergue, un lugar “donde mi hijo descanse porque no hemos descansado nada … Y si fueramos nosotros estuviésemos por allí pero andamos con un menor”.

Para García la situacién es apremiante, pues el bebé “duerme aquí con la mamá, a veces yo veo que ella se cansa”. Además “solamente tenemos baños para orinar, para bañarnos no tenemos, el nené se baña en el lavamanos”.

La única opción que tienen hasta ahora es regresarse a Puerto Rico, pero tampoco han podido. “Se hace imposible conseguir los pasajes, ahora mismo ella chequeó y no hay”.