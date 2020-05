Familia pide suministro de medicamento en estado de prueba para esposo agonizante

“Nosotros necesitamos que el regrese a su casa y que los doctores hagan lo posible por salvarle la vida, que yo siento que no me están ayudando”, así dijo Judy, quien hace más de un mes no ve a su esposo y según nos dijo, apenas recibe noticias sobre su condición de salud.

Víctor Sánchez fue diagnosticado con Covid-19 y desde el pasado 7 de abril permanece aislado, bajo cuidados intensivos en el Northwest Medical Center.

“Llevo una semana tratando de hablar con los doctores y nadie responde mis e-mails, mis mensajes de texto, mis llamadas. Nada”.

Ya probaron el tratamiento con plasma convaleciente pero no funcionó como los médicos pensaban. Desesesperada, ahora la familia deposita todas sus esperanzas en el rendesivir, el antiviral avalado recientemente por las máximas autoridades sanitarias del país en medio de esta pandemia.

Otro hospital del condado Broward les prometió ayuda. El Memorial Regional es uno de los centros de salud donde actualmente se realizan los estudios clínicos para demostrar la efectividad del rendesivir en pacientes graves con coronavirus. Solo tendrían que llenar una planilla para recibir el medicamento.

Judy nos dijo que solo tenía 24 horas para obtener la firma del doctor y ese plazo ya expiró por lo que su reclamo es desesperado.

Judi y Victor una pareja de origen nexicano se conocieron en la escuela secundaria y llevan más de 20 años casados. Tienen dos hijos que todo el tiempo preguntan por su padre, con el miedo constante a que cada segundo sobre la cama de un hospital, pueda ser el ultimo día de su vida.